Médicos alertan por aumento de procedimientos clandestinos: así puede identificarlos

En Colombia, los procedimientos estéticos siguen posicionándose como de los más buscados tanto por mujeres como por hombres, pero al lado de ello se suma un problema que preocupa cada vez más al sector salud, y es que lo que para muchos parece una solución rápida y económica puede terminar en complicaciones de salud serias, incluso mortales.

Especialistas advierten que el incremento de prácticas clandestinas se perfila como una crisis silenciosa. De acuerdo con lo revelado por la médica Andrea Díaz, no solo se trata de resultados estéticos fallidos, sino también de riesgos que pueden comprometer la salud de las personas.



Médicos preocupados por procedimientos clandestinos

El principal peligro se encuentra en el uso de sustancias ilegales como biopolímeros, entre ellos siliconas líquidas o aceites industriales, los cuales siguen circulando en el mercado a bajo costo.

Y aunque parece una solución para el bolsillo, estos productos tienen potencial para convertirse en una amenaza seria a largo plazo. De acuerdo con expertos, pueden generar desde infecciones severas hasta necrosis de tejidos, embolias que afectan órganos vitales, entre otros.

Según señala la especialista, el uso de estos materiales es una “bomba de tiempo”, ya que las complicaciones pueden aparecer incluso años más tarde del procedimiento.



Sala de cirugía Foto: referencia, AFP

Señales de alerta antes de un procedimiento

Uno de los puntos clave para evitar este tipo de prácticas es poder identificar a tiempo las señales de riesgo. Resulta que la informalidad tiene patrones que permitirían alertar a los pacientes antes de tomar una decisión.

Entre los principales signos de alerta están:



Promociones agresivas como “2x1” en procedimientos

Precios muy por debajo del mercado

Atención en lugares no habilitados como consultorios médicos

Falta de historia clínica o valoración previa

Ausencia de información sobre los productos utilizados

Además, se recomienda verificar que el profesional esté inscrito en el ReTHUS y exigir documentos como el consentimiento informado y los datos completos del producto que se va a aplicar.



Riesgos de los biopolímeros y consecuencias de su uso

Cuando las complicaciones aparecen, el panorama suele ser muy complejo. En muchos casos, los efectos de biopolímeros no tienen una solución definitiva y requieren intervenciones quirúrgicas invasivas.

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Estas cirugías, además de ser riesgosas, pueden dejar secuelas físicas importantes, como cicatrices o deformidades permanentes. Ante este panorama, los expertos insisten en que el precio no debería ser un factor decisivo, porque un procedimiento económico puede esconder malas prácticas o insumos peligrosos.

