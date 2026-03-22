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Blu Radio  / Salud  / Médicos alertan por aumento de procedimientos clandestinos: así puede identificarlos

Médicos alertan por aumento de procedimientos clandestinos: así puede identificarlos

Procedimientos estéticos ilegales en Colombia generan alerta por riesgos graves; expertos advierten sobre prácticas clandestinas y sus consecuencias.

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