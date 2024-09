MinSalud destinará $11.000 millones para importar fármaco contra el VIH

Ante el desabastecimiento en Colombia de dolutegravir, medicamento esencial para el tratamiento de pacientes con VIH, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que se van a importar un millón de tratamientos para atender esta problemática que afronta el país.

Son 11.000 millones de pesos los que se destinarán para la compra de este fármaco, que según la Organización Mundial de la Salud se recomienda como tratamiento de primera línea para las personas que viven con VIH, incluidas las mujeres embarazadas.

"Nosotros en este momento vamos a hacer una inversión de 11.000 millones de pesos para comprar dolutegravir, que cuesta $410.000 por 30 grageas en las farmacias. Ya logramos una licencia obligatoria, lo que nos permitirá producirlo o importarlo. Mientras lo producimos, algo que esperamos lograr en colaboración con la Universidad de Antioquia, vamos a importar un millón de tratamientos", indicó.

Además, hizo un llamado a la industria farmacéutica internacional para que no haya especulación en los precios, especialmente en medicamentos esenciales que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes.

“Hacemos un llamado a la industria farmacéutica internacional porque los precios no pueden ser especulativos. Debemos tener precios adecuados para un país como el nuestro, que no cuenta con suficientes recursos y no puede estar pagando precios que ni siquiera se pagan en países de mayor poder adquisitivo”, añadió.

Indicó que este medicamento, al igual que otros para morbilidades importantes que estén desabastecidos en el país, será declarado como Vital No Disponible, con el fin de que los pacientes reciban el tratamiento adecuado por parte de las EPS.

“Hemos hecho un trabajo muy especial en ese sentido y, por supuesto, cualquier producto que esté desabastecido se declara Vital No Disponible. En ese caso, las EPS deben importarlo y suministrarlo al paciente”, señaló.

Por último, destacó que con esta decisión el gobierno nacional espera poder atender sin inconvenientes a pacientes tan importantes como los que padecen VIH, entendiendo que, si el paciente está bien tratado, no contagia, y además puede llevar una vida normal. "Eso es algo supremamente importante", concluyó.