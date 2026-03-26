Ni lujo ni egoísmo: nuevo significado del autocuidado que está transformando la vida de las mujeres

Durante años, se ha vendido la idea de que el bienestar femenino consiste únicamente en rutinas de belleza, un baño relajante al final del día o pequeñas desconexiones ocasionales. Sin embargo, una nueva tendencia está ganando fuerza entre las mujeres: el autocuidado está evolucionando hacia un concepto mucho más profundo de autodeterminación y respeto por las propias necesidades.



Más allá de las rutinas estéticas

Hoy en día, el selfcare se entiende como un concepto integral que abarca la salud física, el bienestar emocional y la toma de decisiones conscientes en la vida cotidiana. Ya no se trata de "funcionar" para los demás, sino de crear un espacio donde las mujeres puedan dar prioridad a lo que realmente necesitan.

Moverse es fundamental para tener una vejez mucho más saludable Foto: Unsplash

Este cambio refleja una postura crítica ante las expectativas sociales que, durante décadas, han presionado a las mujeres para cumplir múltiples roles de manera simultánea.



El poder de reconocer los límites

Una de las claves de esta nueva visión es entender que poner límites no es un signo de debilidad, sino de autorrespeto. De acuerdo con Ulla Wannemacher, cofundadora de Ringana, el verdadero cuidado comienza cuando una mujer deja de limitarse a "funcionar" y empieza a tratarse con consciencia.

El autocuidado ha dejado de ser un evento especial para convertirse en un conjunto de pequeñas decisiones diarias que impactan directamente en la energía personal y el equilibrio mental. No es algo que deba ocurrir solo en vacaciones o momentos aislados; es una práctica constante de escucha interna.

Mujer con una piel brillante Foto: creada con Bing IA

El entorno laboral como pilar del bienestar

Un aspecto innovador de esta tendencia es el reconocimiento de que el bienestar no depende solo de la voluntad individual, sino también del entorno. Para que una mujer pueda cuidar de sí misma, necesita estructuras laborales que reconozcan su realidad de vida, ofreciendo flexibilidad y apoyo mutuo.



Mercado laboral - mujeres Foto: AFP, referencia

En empresas como Ringana, por ejemplo, el 67% del equipo son mujeres y ellas ocupan el 54% de los puestos directivos. Incluso en áreas como investigación y desarrollo, tradicionalmente masculinas, la representación femenina alcanza el 82%. La diversidad de perspectivas no solo mejora la calidad de vida de las trabajadoras, sino que es un motor esencial para la innovación y el crecimiento sostenible en cualquier ámbito.