No compre más este producto para adelgazar: Invima alerta que es ilegal

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó a los ciudadanos sobre un producto para adelgazar que se promociona como supuesto reductor de grasa corporal y que representa un riesgo para la salud.

Se trata del producto YÉNATE que se está vendiendo en redes sociales como Instagram y Facebook, así como en diversas páginas web, sin contar con el registro sanitario emitido por Invima, lo que hace su comercialización ilegal en todo el país.

"YÉNATE no está autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto, ya que no cumple con las normas establecidas. Su venta y distribución representan un riesgo para la salud, al no ofrecer garantías de calidad, seguridad o eficacia", señaló el Invima.

Al carecer de registro sanitario, se desconoce el contenido real del producto YÉNATE, así como las condiciones de su fabricación, almacenamiento y transporte, lo que podría resultar en la presencia de sustancias no declaradas que pueden causar graves efectos adversos.

Publicidad

Entre los posibles riesgos para la salud de usar Yénate se encuentra:



Reacciones alérgicas (hipersensibilidad)

Toxicidad hepática

Enfermedades cardiovasculares (como infarto de miocardio)

Aumento del apetito y de la sudoración

Diarrea

Taquicardia y aumento de la presión arterial

"La seguridad y el bienestar de los consumidores son nuestra priori

dad. En Invima trabajamos constantemente para asegurar que solo productos seguros y efectivos estén disponibles en el mercado", afirmó William Saza Londoño, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia.

Publicidad

El Invima ha emitido alertas previas sobre productos fraudulentos similares que se comercializan sin autorización y promueven propiedades no comprobadas, generando falsas expectativas en los consumidores. Estas alertas pueden consultarse en el sitio web oficial de Invima.

Algunos de los riesgos asociados al uso de productos adelgazantes falsos incluyen: