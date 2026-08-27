Nuevo estudio revela que comer tarde podría dificultar el control del peso

Mantener un peso saludable no depende únicamente de qué alimentos se consumen o de cuánto se come. El momento en que se hacen las comidas también podría tener un papel importante, especialmente en personas con una mayor predisposición genética a la obesidad.

Una investigación publicada en la revista científica Obesity encontró que retrasar las comidas principales puede dificultar el mantenimiento del peso, aunque el efecto no sería igual para todas las personas.

Comer tarde podría dificultar el control del peso

De acuerdo con los resultados del estudio, postergar la ingesta de alimentos se relacionó con un mayor índice de masa corporal (IMC) entre las personas con una alta predisposición genética a la obesidad. En cambio, la relación fue mucho menor entre quienes presentaban una baja tendencia genética a aumentar de peso.



Los investigadores plantean que mantener los horarios de alimentación sincronizados con los ritmos biológicos del organismo podría ser una estrategia útil para favorecer el control del peso.

Uno de los factores relacionados con este fenómeno es el ritmo circadiano, ya que el metabolismo no procesa las calorías de la misma manera durante todo el día. Por ello, concentrar las comidas más temprano podría favorecer una mejor respuesta del organismo.

Publicidad

La recomendación también se relaciona con mantener horarios regulares para las comidas. Según la información presentada, establecer una rutina podría ayudar a controlar el apetito y reducir los episodios de hambre intensa o el picoteo entre comidas.

Además, adelantar la última comida del día podría favorecer la digestión y evitar que el organismo tenga que realizar este proceso durante las horas destinadas al descanso nocturno.

En ese sentido, el estudio pone sobre la mesa que no solo importa qué se come, sino también cuándo se come, particularmente en personas que cuentan con factores genéticos que aumentan su predisposición a la obesidad.

Comer a horas. Foto: Magnific.