¿Cansado de la gripa? El método para "entrenar" su sistema inmune y no usar antibióticos

En Colombia, el manejo de infecciones respiratorias recurrentes enfrenta un desafío crítico debido al uso inadecuado de antibióticos en más del 50 % de los casos clínicos. Ante este panorama, expertos en salud pública y farmacología proponen un cambio de paradigma: pasar del tratamiento de síntomas a la inmunomodulación preventiva para reducir la dependencia de fármacos y frenar la resistencia antimicrobiana.



Reducción del uso de antibióticos en Colombia

Las cifras del Ministerio de Salud y el Invima revelan una preocupación institucional: la mitad de las prescripciones de antibióticos para afecciones respiratorias no cumplen con criterios clínicos adecuados. Esta tendencia no solo afecta la recuperación del paciente, sino que acelera la crisis global de resistencia bacteriana.

El doctor Juan Pablo Albanés, director médico de Axon Pharma, sostiene que el abordaje actual debe evolucionar. "El abordaje no puede depender solo de restringir medicamentos; necesitamos estrategias que prevengan la infección a través de acciones como el fortalecimiento del sistema inmunológico", puntualizó el especialista, subrayando que la prevención es hoy una herramienta de salud pública.

Automedicarse al pensar que se trata de un simple resfriado puede ser peligroso. Foto: Unsplash

Beneficios de los inmunomoduladores con lisados bacterianos

La medicina contemporánea introduce el concepto de 'entrenamiento del sistema inmune' mediante el uso de lisados bacterianos. Estos actúan como un preparador biológico que optimiza la inmunidad innata y adaptativa, permitiendo que el organismo reconozca y neutralice virus y bacterias antes de que la infección se consolide.

Esta estrategia integral ofrece dos ventajas principales:



Disminución de episodios: reduce la frecuencia y gravedad de las crisis respiratorias en niños y adultos.

reduce la frecuencia y gravedad de las crisis respiratorias en niños y adultos. Sostenibilidad terapéutica: al evitar recaídas, se minimiza la necesidad de recurrir a esquemas antibióticos recurrentes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, de no cambiar las prácticas actuales, la resistencia antimicrobiana podría causar 10 millones de muertes anuales para 2050. En este contexto, el Dr. Hugo Páez, experto en infectología clínica, enfatiza que fortalecer las defensas mediante la inmunomodulación beneficia tanto al individuo como a la comunidad.



"Si queremos proteger la eficacia de los antibióticos para las próximas generaciones, debemos empezar por reducir la necesidad de utilizarlos hoy", afirmó Páez. La integración de estas estrategias basadas en evidencia científica se perfila como la ruta para asegurar la sostenibilidad del sistema de salud colombiano a largo plazo.