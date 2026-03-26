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Blu Radio  / Salud  / ¿Cansado de la gripa? El método para "entrenar" su sistema inmune y no usar antibióticos

¿Cansado de la gripa? El método para "entrenar" su sistema inmune y no usar antibióticos

Expertos advierten que el 50 % de antibióticos para infecciones respiratorias en Colombia se recetan mal. Conozca cómo fortalecer el sistema inmune y prevenir recaídas.

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