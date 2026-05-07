Productos de belleza y skincare: las falsas creencias que podrían afectar la salud de su piel

El auge de las redes sociales y la facilidad para comprar productos de belleza por internet han cambiado la forma en que millones de personas cuidan su piel. Hoy es común encontrar recomendaciones de skincare en videos de pocos segundos, rutinas virales y fórmulas que prometen resultados rápidos.

Sin embargo, detrás de esa sobrecarga de información también crecen los riesgos de caer en falsas creencias sobre los cosméticos y el cuidado facial.

Precisamente, expertos de la industria advierten que muchos consumidores aún desconocen aspectos clave como la lectura de etiquetas, la fecha de vencimiento de los productos o la importancia de los conservantes en las fórmulas. Estas prácticas, más allá de afectar la apariencia de la piel, podrían convertirse en un problema de salud.

Laboratorio IH aseguró que el sector de belleza y bienestar en Colombia atraviesa una transformación impulsada por consumidores más informados que buscan transparencia y respaldo técnico en los productos que usan.



Según Catalina Echeverry, gerente comercial y general del laboratorio, actualmente los usuarios exigen mayor claridad sobre los ingredientes y los efectos reales de los productos.

“Hoy el mercado experimenta una transformación en la que los consumidores están más informados y exigen transparencia absoluta en los ingredientes. Nuestra responsabilidad como laboratorio no es solo innovar, sino garantizar que ese respaldo técnico sea comprendido”, señaló la directiva.



Los errores más comunes al comprar productos de skincare

Uno de los principales problemas, según la compañía, es la llamada “infoxicación”, es decir, el exceso de información que reciben los usuarios en internet y redes sociales. Esto ha llevado a que muchas personas compren productos sin entender realmente sus componentes o riesgos.

Cuidado de la piel. Foto: creada con IA.

Entre las falsas creencias más comunes está pensar que un producto “natural” es automáticamente más seguro o dura más tiempo. De acuerdo con el laboratorio, los cosméticos sin un adecuado sistema de conservación pueden convertirse rápidamente en espacios propicios para bacterias y microorganismos.

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Otro aspecto que suele pasar desapercibido es el símbolo PAO (Period After Opening), representado con un envase abierto y un número que indica los meses de vida útil después de abrir el producto. Ignorar esta señal podría ocasionar irritaciones, dermatitis o infecciones en la piel.

Además, la empresa insistió en que el precio no siempre determina la calidad de un producto.

La industria del skincare y la belleza, concluyen los expertos, está avanzando hacia un escenario en el que los consumidores tendrán que aprender a interpretar etiquetas, revisar ingredientes y tomar decisiones informadas para evitar riesgos en la salud de la piel.