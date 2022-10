Renuncian todos los terapistas respiratorios de una clínica de Cartagena

No paran las quejas y denuncias de profesionales de la salud en la Clínica El Bosque en Cartagena. A las recientes protestas de enfermeras y médicos, se le suma este miércoles la renuncia colectiva de todos los terapeutas respiratorios de este centro hospitalario, ubicado en el suroccidente de la ciudad.

Los 19 fisioterapeutas que prestaban sus servicios en este centro hospitalario enviaron una carta a las directivas en la que señalan que "la clínica no presenta los más mínimos estándares de seguridad para desarrollar la labor, vulnerando de cierta forma sus derechos".

Los profesionales de la salud, que tienen entre sus funciones la toma de muestras a pacientes sospechos de coronavirus y el manejo de la higiene bronquial y los ventiladores artificiales de los pacientes hospitalizados, aseguran además que "hasta la fecha no tienen claro cuáles son los protocolos que deben utilizar para el abordaje de dicha pandemia".

"Nos parece una falta de respeto que como profesionales nos toque reutilizar los elementos de protección personal de otros profesionales, entendiento que existen factores que pueden conllevar a que se propague el virus", puntualizaron en la carta.

En diálogo con BLU Radio, una de las fisioterapeutas que renunció a su labor en la Clínica El Bosque dijo que desde el pasado mes de marzo que se diagnosticó el primer paciente positivo en Cartagena empezon a presentar sus inquietudes a las directivas de la clínica.

"Nos reunimos con la parte administrativa antes de tomar esta decisión, pero no logramos conciliar, así que por este motivo decidimos renunciar. No estamos pidiendo nada que esté fuera de alcance de nadie, no estamos siendo excesivos en las exigencias, simplemente queremos un trabajo con dignidad, los fisioterapeutas somos profesionales que estamos en la primera línea de atención al COVID-19", expresó la fisioterapeuta.

La profesional de salud además denunció que, en este momento, una de sus compañeras se mantiene aislada por sospecha de haberse contagiado del virus, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta ni de la EPS, ni de la ARL y tampoco de la clínica.

Este medio intentó comunicarse en repetidas ocasiones con las directivas de la clínica El Bosque y hasta la hora de esta publicación no se obtuvo respuesta.