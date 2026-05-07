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Sale a la luz video del momento en que capitán del crucero informó la primera muerte por hantavirus

A través de redes sociales se viralizó el video que muestra el discurso del capitán del crucero MV Hondius para informar de la primera muerte por hantavirus, sin imaginar lo que sucedería después.

Crucero MV Hondius donde se presentó primera muerte por hantavirus
Crucero MV Hondius.
Foto: AFP y captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

La alarma internacional sigue creciendo en torno al brote de hantavirus registrado a bordo del crucero de expedición MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia y tiene previsto llegar en los próximos días a Tenerife, España. En medio de la investigación sanitaria, un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento exacto en que el capitán de la embarcación informó a los pasajeros sobre la primera muerte ocurrida durante la travesía.

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    Hantavirus.
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En la grabación, captada en el salón principal del crucero de lujo, se observa al capitán dirigiéndose con tono sereno a los viajeros y a la tripulación para comunicar la noticia. “Es mi triste deber informarles que uno de nuestros pasajeros falleció repentinamente anoche. Por trágico que sea, creemos que se debió a causas naturales”, afirmó el oficial en el video, intentando contener la preocupación a bordo.

El capitán también transmitió un mensaje de tranquilidad, asegurando inicialmente que no había riesgo de infección. “Según me informó el médico, los problemas de salud que padecía no eran infecciosos, así que el barco es seguro en ese sentido”, agregó, sin imaginar que semanas después la situación daría un giro crítico con la confirmación de un brote.

Este es el video

El primer fallecido fue un turista neerlandés de 70 años, quien comenzó a presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza y diarrea el 6 de abril. Su estado se complicó rápidamente y el 11 de abril desarrolló dificultades respiratorias severas, muriendo ese mismo día a bordo del buque.

La situación escaló cuando las autoridades sanitarias confirmaron al menos tres muertes y varios casos positivos o sospechosos entre pasajeros y tripulación. Entre los infectados se encuentra la esposa del fallecido, quien posteriormente también murió tras desembarcar en África, así como otros viajeros evacuados a distintos países para recibir atención médica.

Hantavirus
Hantavirus.
Foto: AFP

Investigaciones posteriores determinaron que el brote estaría relacionado con la cepa Andes del hantavirus, una variante que, a diferencia de otras, puede presentar transmisión entre personas en condiciones de contacto estrecho. Este hallazgo encendió las alertas sanitarias internacionales.

Uno de los pasajeros que grabó el video, el creador de contenido turco Ruhi Cenet, criticó duramente la gestión de la emergencia a bordo. “Ni siquiera consideraron la posibilidad de que fuera una enfermedad tan contagiosa”, señaló en declaraciones a la AFP, agregando que la vida cotidiana del crucero continuó con normalidad incluso después del anuncio inicial.

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Según su testimonio, los pasajeros siguieron compartiendo espacios comunes, comiendo juntos y sin medidas de protección como el uso de mascarillas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la respuesta de la tripulación y la empresa operadora del crucero frente a una crisis sanitaria que hoy mantiene en alerta a varios países.

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