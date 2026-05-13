¿Sin arrugas antes de los 30? La tendencia que previene el envejecimiento sin pasar por el quirófano

Cada vez son más los jóvenes que se preocupan por su aspecto físico y buscan maneras de retrasar las señales del envejecimiento sin tener que entrar al quirófano. Ahora la tendencia apunta a tratamientos estéticos lo menos invasivos posibles, y procedimientos como la armonización facial, la toxina botulínica y el ácido hialurónico se han convertido en alternativas cada vez más solicitadas para prevenir el envejecimiento antes de los 30 años.

Según expertos, estos procedimientos no solo están transformando la industria estética, sino que también han generado un ‘revolcón’ en el panorama médico del país. La creciente demanda ha llevado a que profesionales de la salud comiencen a especializarse en armonización facial, una técnica enfocada en rejuvenecer, equilibrar y perfilar el rostro sin necesidad de cirugía.



Armonización facial gana terreno entre jóvenes que buscan prevenir arrugas

La armonización facial se basa en procedimientos mínimamente invasivos que buscan mejorar la simetría, las proporciones y la calidad de la piel mediante técnicas como la aplicación de toxina botulínica y ácido hialurónico.

A diferencia de las cirugías tradicionales, estos tratamientos ofrecen tiempos de recuperación más rápidos y resultados naturales, lo que ha despertado el interés de personas jóvenes que prefieren prevenir el envejecimiento antes que corregirlo años después.

De acuerdo con cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), en 2024 Colombia registró un crecimiento del 10 % en procedimientos estéticos, de los cuales más de 169.000 correspondieron a tratamientos no quirúrgicos.



Expertos del sector aseguran que hoy la tendencia apunta a mantener una apariencia fresca sin transformar completamente las facciones del rostro.

Esta fruta ofrece grandes beneficios para la piel, uñas y cabello. Foto: Freepik

Colombia fortalece su liderazgo en medicina estética no quirúrgica

El crecimiento de la medicina estética también posicionó a Colombia como uno de los referentes internacionales en este tipo de procedimientos. Según la ISAPS, cerca del 30 % de las personas que se realizan tratamientos estéticos en el país provienen del exterior, atraídas por la calidad de los profesionales y los costos competitivos.

Publicidad

Uno de los nombres que ha ganado reconocimiento en este sector es el del médico barranquillero Mandi Bermúdez, creador de la técnica “Rostro 10”, un método integral que combina toxina botulínica y ácido hialurónico para lograr resultados armónicos y naturales.

La metodología ya fue llevada a más de 10 países y ha servido para capacitar a cientos de profesionales de la salud interesados en ingresar al mundo de la medicina estética.



Medicina estética impulsa nuevas oportunidades para médicos y odontólogos

El crecimiento de estos procedimientos también está modificando el perfil profesional de muchos médicos y odontólogos, quienes ven en la armonización facial una oportunidad para desarrollar consultas privadas y ampliar sus ingresos.

Según explicó Bermúdez, el enfoque actual busca tratar el rostro de manera integral y no únicamente zonas específicas.

Publicidad

Además de las técnicas clínicas, las capacitaciones incluyen herramientas comerciales y de marketing para que los profesionales puedan construir prácticas sostenibles dentro de un mercado que sigue creciendo en Colombia y otros países de América Latina.