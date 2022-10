“Somos humanos, tenemos miedo y ansiedad”: médicos recuperados de COVID-19

Daniela Marrugo, médica de 30 años y especialista en gerencia en la calidad y auditoría en salud, y Lacides Caparroso, médico de 29 años son dos médicos colombianos que se han curado de coronavirus.

Ambos son parte de la primera línea, son quienes, en palabras de Caparroso, le ponen la cara a un paciente, a una familia esperando noticias y a un virus hasta ahora desconocido en muchos aspectos.

“Somos humanos y tenemos miedo, ansiedad y preocupaciones”, dice Caparroso.

El médico Lacides describe así la historia de quienes conocieron a su familia apenas en febrero y ya en marzo fueron los encargados de darle fortaleza a su hogar.

“Si hay personas con las que yo estoy agradecido es con mis vecinos. Desde ese día no hemos recibido más que ayudas, cariño y tolerancia de parte de ellos. Llaman a mi esposa y al abrir la puerta encuentra un mercado, me enviaban cosas a la clínica, cartas de apoyo. Ellos me daban la serenidad cuando más desesperado estaba porque sabía que estaban apoyando y respaldando a mi familia”.

Cumplió 29 años el 22 de marzo, un día después de recibir el diagnóstico positivo.

“Pasé mi cumpleaños en una camilla, fue un cumpleaños sin nadie que me diera un beso o un abrazo, aunque tuve llamadas y videos. Todo esto hace que tenga más valor el despedirme de mi esposa, el darle las buenas noches a mi hija”.

Su primera prueba de control resultó positiva, y la segunda, con resultado el pasado 12 de abril, fue negativa. Ahora cumple 14 días de aislamiento en casa.

Por su parte, la doctora Daniela Marrugo se encontraba de turno en el servicio de urgencias. Las alarmas se activaron después de tener contacto estrecho con un caso positivo.

Ella, como medida de precaución, desde febrero tomó la decisión de aislarse de sus padres, personas mayores. No le dio tos, no tuvo malestar general, tampoco dolor de garganta o de cabeza. Sin embargo, su resultado fue positivo y, dice que “no deja de generar angustia, tristeza y un poco de zozobra”.

Pasó por días tranquilos y días tristes, el hecho de vivir aislada 14 días, cuenta, “lo deja a uno marcado”.

La prueba de control de la doctora Marrugo arrojó negativo. Regresó a sus labores “con mucho más cuidado”, como lo manifiesta.

“Sobre todo para mis pacientes, les enfatizo en que deben cumplir todas las medidas de prevención”, contó Daniela.

De otro lado, después de 17 días de hospitalización, una paciente de 53 años de edad en la Clínica Sebastián de Belalcázar de Cali, le dio de alta a su undécimo paciente recuperado de COVID-19. Los médicos, enfermeras y profesionales que la acompañaron celebraron su triunfo sobre esta enfermedad.