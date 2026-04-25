Superfecundación: el extraño caso de mellizos con distinto padre en Colombia

Un caso poco común en el mundo volvió a poner sobre la mesa una pregunta que para muchos parece imposible: ¿pueden dos mellizos tener padres diferentes? La respuesta, según la ciencia, es sí.

Así lo explicó el biólogo y doctor en genética William Usaquén, director del grupo de genética de poblaciones e identificación humana de la Universidad Nacional, en diálogo con Casa Blu de Blu Radio, analizó un caso de este tipo en Colombia.

"Es un caso único, es un caso que quizá en la vida académica o en la vida científica frente a un laboratorio, pues es el único que se va a presentar de esta índole", señaló el experto.

El experto explicó que este fenómeno se conoce como superfecundación y ocurre cuando una mujer libera más de un óvulo en un mismo ciclo menstrual.



"Se da una polievulación, se da en el mismo periodo menstrual. Esto generalmente son eventos... Lo que va a pasar es que se libera un óvulo, a veces se liberan al tiempo o en un lapso de uno, dos o tres días, explicó.

Para que esto ocurra, es necesario que haya relaciones sexuales con diferentes personas en un periodo muy corto. “Sí, efectivamente, así se ve”, respondió el especialista al ser consultado sobre esta posibilidad.

El caso fue detectado a través de una prueba de paternidad. Según explicó el experto, el análisis genético permitió identificar que uno de los niños coincidía con el presunto padre, mientras que el otro no.

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“Encontramos que uno de los mellizos coincidía perfectamente con el papá y el otro tenía exclusiones de paternidad, es decir, no era compatible genéticamente”, detalló.

Ante este tipo de resultados, el procedimiento exige máxima rigurosidad. "Un procedimiento que es volver a tomar las muestras, verificar los resultados, repetir todos los procedimientos para que nosotros cuando hacemos una aceleración o entregamos un resultado, estemos plenamente confiados en él", indicó.

Aunque se trata de una situación extremadamente rara, el científico aseguró que podría haber más casos de los que se conocen. "Entonces efectivamente, reportados desde el punto de vista científico, tenemos 20 casos", afirmó.

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Finalmente, explicó que estas pruebas se basan en el análisis detallado del ADN. “Miramos puntos específicos del genoma y verificamos qué parte corresponde a la madre y cuál al padre”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: