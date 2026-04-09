Tenga en cuenta estos factores que contribuyen a la alopecia y así no quedarse calvo

La caída del cabello dejó de ser un asunto meramente estético para convertirse en una preocupación de salud cada vez más frecuente. En Colombia, se estima que cerca del 27 % de la población padece algún tipo de alopecia, lo que equivale a más de dos millones de personas. Este aumento está relacionado con múltiples factores como el estrés, los cambios hormonales, la genética y los hábitos de vida, que hoy afectan incluso a personas jóvenes.

De acuerdo con especialistas, uno de los principales errores es subestimar las causas de la pérdida de cabello. La dermatóloga y tricóloga Carolina Palacio advierte que no todos los casos son iguales y que sin un diagnóstico adecuado es difícil lograr resultados efectivos. Por eso, insiste en la importancia de acudir a consulta médica y evitar tratamientos sin supervisión, que pueden empeorar el cuadro clínico.

No solo es el estrés

Entre los factores más determinantes se encuentran el estrés crónico, que altera los ciclos de crecimiento del cabello; los desequilibrios hormonales, especialmente en etapas como el posparto o la menopausia; y la predisposición genética. A esto se suman hábitos como la mala alimentación, el uso excesivo de químicos o calor, y ciertas enfermedades subyacentes que también pueden desencadenar la caída capilar.

Calvos - referencia // Foto: AFP

En este contexto, la tricología ha cobrado mayor relevancia como rama especializada de la dermatología. Este enfoque permite analizar de manera integral cada caso, combinando evaluación clínica, tecnología diagnóstica y tratamientos personalizados. Además, ha impulsado el crecimiento de procedimientos como el trasplante capilar, que a nivel mundial proyecta un mercado de más de 6.300 millones de dólares hacia 2032.



Colombia, por su parte, comienza a posicionarse como un referente en este campo, tanto por la demanda interna como por el auge del turismo médico. Sin embargo, los expertos coinciden en que la clave no está solo en los tratamientos, sino en la prevención y la información adecuada. Entender las causas de la alopecia y actuar a tiempo puede marcar la diferencia para conservar la salud capilar y evitar la pérdida progresiva del cabello.