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Blu Radio  / Salud  / Tenga en cuenta estos factores que contribuyen a la alopecia y así no quedarse calvo

Tenga en cuenta estos factores que contribuyen a la alopecia y así no quedarse calvo

Entender las causas de la alopecia y actuar a tiempo puede marcar la diferencia para conservar la salud capilar y evitar la pérdida progresiva del cabello.

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