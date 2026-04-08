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Blu Radio  / Sociedad  / Qué revela de su personalidad la parte del cuerpo que lava primero al bañarse, según la psicología

Qué revela de su personalidad la parte del cuerpo que lava primero al bañarse, según la psicología

Los hábitos diarios pueden decir más de lo que parece. Icluso en la rutina del baño se esconden señales sobre la forma de pensar de cada uno.

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