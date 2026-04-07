¿Tinturarse el cabello en casa? Expertos advierten sobre los riesgos de hacerlo sin ayuda

La práctica de la coloración capilar en casa sigue siendo algo muy común entre las mujeres, esto debido a la facilidad de acceso a productos y tutoriales en redes sociales. Sin embargo, expertos del sector de belleza advierten que hacerlo, aunque parezca normal, puede traer serias consecuencias para la salud del cabello si no se realiza con el conocimiento adecuado.

Ante ello, la industria de la belleza ha desarrollado procesos más técnicos y personalizados. Mientras el mercado de tintes sigue creciendo, también aumenta la preocupación por riesgos relacionados al mal uso de estos productos.



Riesgos de tinturarse el cabello en casa sin asesoría profesional

Uno de los principales errores al teñirse en casa es no realizar un diagnóstico previo del cabello. Este paso, que suele omitirse, es clave para evitar daños en la fibra capilar.

Entre los factores que se deben analizar están:



Estado actual del cabello.

Procesos químicos previos.

Tono base natural.

Nivel de porosidad.

Sin esta evaluación, el resultado puede ser impredecible, desde colores no deseados hasta deterioro severo del cabello. Los expertos coinciden en que muchos de estos daños no son fáciles de revertir.

Tinte capilar Freepik

Por qué tinturarse el cabello requiere ciertos conocimientos

Lejos de ser un proceso sencillo, la coloración es un procedimiento que requiere formación. Así lo señala el estilista colombiano Álvaro Cadavid, quien ha capacitado a más de 3.000 estilistas de países de América Latina.

“Hoy, la evolución en el mercado exige conocimientos técnicos sólidos, dominio del color, comprensión del círculo cromático, lectura de la fibra capilar y manejo de procesos químicos cada vez más especializados”, señala Cadavid.

Publicidad

El experto también destaca que la industria ha incorporado avances que buscan proteger el cabello durante estos procedimientos: “A esto se suma la incorporación de innovaciones como los sistemas Plex, la tecnología Metal Purifier y la molécula ME+, desarrollos científicos orientados a proteger la fibra capilar y optimizar el proceso químico”.



¿Es necesario acudir a profesionales para teñirse el cabello?

La industria ha evolucionado de prácticas netamente empíricas a procesos más estructurados, donde la personalización ahora es clave. Hoy, cada coloración debe hacerse según el tipo de cabello, tono de piel y necesidades de cada persona.

Ante eso, Cadavid insiste en la importancia de acudir a expertos que eviten errores costosos y daños irreversibles que pueden perjudicar la salud del cabello. Aunque teñirse en casa puede parecer una alternativa económica y rápida, los especialistas advierten que el costo de corregir errores puede ser mucho mayor.

