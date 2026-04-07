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Blu Radio  / Salud  / ¿Tinturarse el cabello en casa? Expertos advierten sobre los riesgos de hacerlo sin ayuda

¿Tinturarse el cabello en casa? Expertos advierten sobre los riesgos de hacerlo sin ayuda

Teñirse el cabello en casa puede parecer fácil, pero expertos advierten riesgos que van desde daños capilares hasta resultados inesperados sin asesoría.

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