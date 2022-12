Tratamiento para prevenir VIH podría entrar a Plan de Beneficios en Salud

El Ministerio de Salud acompaña el estudio que Naciones Unidas y la Secretaría de Salud de Bogotá adelantan para adoptar un tratamiento complejo de prevención del VIH en Colombia.

Cifras recientes sobre el virus en Colombia dan cuenta de un aumento de transmisión principalmente en hombres, además de un desconocimiento general de parte de los ciudadanos de los aspectos científicos y médicos del virus, y de lo que significa vivir con la enfermedad.

En varios países como Canadá, algunos estados de Estados Unidos y en Brasil se viene incluyendo como política de salud el suministro de un tratamiento que previene el contagio del virus en personas que saben que pueden tener alguna relación de riesgo.

El medicamento debe consumirse durante varios días, inclusive antes de la relación, y tiene un 90% de probabilidades de anular el virus dentro del cuerpo y prevenir la materialización de la infección.

El Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, la OPS y otras agencias de la ONU desarrollan desde hace varios meses el protocolo para realizar un estudio sobre las condiciones generales del medicamento y su entrada en el Plan de Beneficios en Salud.

Se trata de un avance tecnológico en medicamentos utilizado en pocas regiones del mundo y que sentaría la posibilidad de que en Colombia exista una garantía adicional para las personas que viven con el virus y sus parejas.

El doctor Ricardo Luque, vocero del ministerio que viene acompañando el proyecto junto a ONU Sida, asegura que aún falta tiempo para que el medicamento esté incluido en el PBS, pero que el objetivo del Gobierno es generar una política que ordene la forma en cómo se debería administrar.

“Esto funciona si la persona no viene infectada. Si por ejemplo tiene dificultades para utilizar el condón o algo similar, se sabe que algunas poblaciones específicas que tienen algunas condiciones que las hacen tener un riesgo sustancial. Lo primero que hay que hacer es descartar que la persona esté infectada y si es así, se le puede sugerir que ingrese en el protocolo profilaxis pre-exposición. Lo que se hace aquí es combinar los métodos como cuando uno utiliza pastillas anticonceptivas, pero también el condón. Se tiene que tomar una pastilla al día todos los días y de todos modos continuar usando el condón ya que no previene contra otras enfermedades de transmisión sexual. y Los médicos tienen que definir qué personas podrían acceder al medicamento”, explicó Luque.

Según el funcionario, el tratamiento actúa de forma similar a los retrovirales, pero con un tiempo prudente en que el virus no se ha desarrollado en el organismo y puede ser anulado.

Luque aclaró que esto definitivamente no puede ser utilizado como una pastilla del día después.

“No es que me voy a ir de rumba este fin de semana y entonces me tomo tres pastillas viernes, sábado y domingo. Así no funciona porque, entre otras cosas, esta píldora tiene que ser administrada, debe haber garantía de que no se tiene la infección. Y, además, la eficacia de la pastilla para que realmente tenga una presencia suficiente en los tejidos se tiene que empezar a tomar en los hombres con siete días de anticipación, y en las mujeres con quince días de anticipación”, agregó.

El medicamento comprado al por mayor tiene un costo en el mercado de aproximadamente 65 dólares año y el Gobierno, junto a organismos internacionales, está realizando todas las pruebas pertinentes para poder ingresarlo al país en el marco del cumplimiento de las metas 90-90-90 de la ONU, una política internacional para reducir drásticamente los indicadores de VIH en los países.