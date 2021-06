Vacuna contra el COVID de Sanofi Pasteur: conozca cómo podría participar de este estudio

En entrevista con El Radar, el director médico de Sanofi Pasteur, Carlos Reyes, habló acerca de qué tan avanzados están los estudios de la vacuna contra el COVID-19 de esa compañía.

En medio de la entrevista, Carlos Reyes mencionó que esta es una gran oportunidad para evaluar la eficacia de esta vacuna en medio de las condiciones que se viven actualmente con el virus.

"Ojalá pueda aportar la mayor cantidad de voluntarios que se puedan, esperamos que puedan ser alrededor de 2.500 a 3.000 pacientes", expresó.

Asimismo, el director médico de Sanofi Pasteur habló de cuáles son los requisitos para poder participar en el estudio de esta vacuna.

"No ser mayor de 18 años, que no tenga antecedente de infección previa de COVID-19 y que no haya recibido últimamente ninguna vacuna", mencionó.

Escuche la entrevista completa de Carlos Reyes en El Radar: