¿Viajará al Mundial 2026? Expertos explican cómo evitar la resequedad capilar en los estadios

Viajar para disfrutar del Mundial de 2026 será una experiencia inolvidable para miles de aficionados. Sin embargo, entre estadios, recorridos turísticos, días de playa y largas jornadas al aire libre, hay un aspecto que muchas personas suelen dejar en segundo plano: el cuidado del cabello.

Especialistas advierten que la exposición prolongada al sol, el agua de mar, el cloro de las piscinas y las altas temperaturas pueden provocar daños importantes en la fibra capilar. De hecho, estudios citados por expertos en cuidado del cabello señalan que más del 60 % de las personas experimenta resequedad, pérdida de brillo y debilitamiento del pelo después de las vacaciones.

Por eso, quienes tengan previsto viajar para seguir la Copa del Mundo en Estados Unidos, México o Canadá podrían tomar algunas precauciones para evitar regresar con un cabello maltratado.

El sol y las altas temperaturas: los principales causantes de la resequedad

La combinación de factores ambientales suele convertirse en el principal enemigo del cabello durante las vacaciones. La radiación solar, el calor constante y la exposición a ambientes con alta salinidad o cloro eliminan los aceites naturales que protegen la fibra capilar.

Según explicó Álvaro Cadavid, estilista profesional y experto en colorimetría, este proceso afecta directamente los niveles de humedad del cabello y favorece la aparición de enredos, asperezas y pérdida de brillo.

Cómo cuidar de resequedar el cabello en vacaciones Magnific

“El sol y las altas temperaturas queman la cutícula. A esto se suman el agua de mar, las piscinas y el lavado constante, que terminan barriendo los aceites naturales del cuero cabelludo”, señaló el experto.

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La situación puede agravarse en personas que tienen tintes, decoloraciones, keratinas u otros procedimientos químicos previos.

Cómo evitar la deshidratación capilar: aplicar un termoprotector con filtro UV y vitamina B5

Los especialistas recomiendan preparar el cabello antes de emprender un viaje largo o una temporada de vacaciones.

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Entre las medidas preventivas más importantes se encuentran:

Realizar un corte de puntas antes del viaje.

Aplicar tratamientos de hidratación profunda.

Utilizar termoprotectores con filtro UV.

Evitar decoloraciones o cambios químicos severos antes de exponerse al sol.

Llevar productos de cuidado capilar durante el viaje.

Cadavid destaca que la aplicación de protectores con filtro UV ayuda a reducir el impacto de la radiación solar y disminuye el riesgo de que el cabello pierda color o se vuelva rígido tras varios días de exposición.

Tratamientos profesionales para salvar el cabello deshidratado

Cuando el daño ya está presente, existen alternativas para recuperar la salud capilar.

Los tratamientos de desintoxicación, los baños de color y las terapias de humectación profunda son algunas de las opciones que ayudan a restaurar la elasticidad y el movimiento natural del cabello.

Los datos de Creative Staff indican que después de las temporadas vacacionales las visitas a los salones aumentan entre un 30 % y un 40 %, precisamente por personas que buscan recuperar el aspecto de su cabello antes de regresar a sus actividades habituales.

Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, los expertos coinciden en que cuidar el cabello debe hacer parte de la planeación del viaje. Así como se preparan los documentos, las entradas y el equipaje, proteger la fibra capilar también puede marcar la diferencia entre volver con buenos recuerdos o con un cabello reseco y sin vida.