Video: la actriz y humorista Alexandra Restrepo reveló que tiene coronavirus

Por medio de un video, la humorista de Sábados Felices anunció que dio positivo para coronavirus y que se encuentra en compañía de su hija y su esposo.

Además, hizo un llamado a las personas para que se queden en casa y se tomen esta situación con seriedad.

“Leo con mucha tristeza los comentarios de algunas personas que no se toman esto enserio (…). No salga por favor, no tiene nada que hacer en la calle”, dijo.

Restrepo también dijo que, para evitar mayor número de contagios, hay que seguir las medidas de precaución dispuestas por el Gobierno.

“Tomen las medidas dadas por el gobierno en cada país (…). Los gobernadores y alcaldes están haciendo las cosas muy bien”, dijo la humorista.

Vea el video aquí:

