¡A machete! Así se enfrentaron un taxista y un motociclista en las calles de Cali

Un grave hecho de intolerancia por poco termina en tragedia luego que un motociclista protagonizara una fuerte riña con un taxista en el sur de Cali.

Se trata de una pelea en la que los dos conductores se enfrentaron a golpes con un casco y un machete sobre la calle Quinta con carrera 80.

Según las primeras versiones, ambos involucrados sostenían una discusión desde hacía varias calles atrás y que terminó con la violenta pelea.

El hecho quedó registrado en varios videos que se hicieron virales en las redes sociales y que muestra la brutalidad de los golpes que, por poco, termina en una tragedia.

BLU Radio habló con Luis Eduardo López, el taxista que aparece en las imágenes, quien señaló que se siente desprotegido por las intolerancias que cometen algunas personas en las vías.

“Andamos sin protección y somos víctimas de muchas intolerancias, la gente se atraviesa y son los que le reclaman a uno”, dijo López.

“En este caso, el señor me comenzó a golpear el carro desde hacía varias calles atrás y luego me quiso bajar a la brava del taxi. Yo desafortunadamente tenía un machete y opté por defenderme porque no sabía si me iban a atracar”, agregó.

Finalmente, Luis Eduardo aseguró que el motociclista le causó varios daños a su carro que ascenderían a los 400.000 pesos.

Escuche el informe completo aquí:

Vea los videos de la riña aquí:

Fueron tres los involucrados en la pelea a machete en la Calle 5 pic.twitter.com/qzt6tFT2xo — TuBarco (@tubarconews) October 7, 2019