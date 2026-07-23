Alberto Linero encabeza el top 10 de Creadores de Contenido en la categoría Libros

La firma encuestadora y consultora Cifras & Conceptos presentó los resultados de su más reciente medición sobre el ecosistema digital, revelando el Top 10 de los principales Creadores de Contenido en la categoría Libros.

El listado, que forma parte de la Tercera Ola de su estudio especializado y cuenta con una base acumulada de 13.207 encuestas, evalúa el impacto, nivel de recordación y capacidad de conexión que generan autores, promotores de lectura y entidades culturales dentro del entorno digital colombiano.

Un ranking liderado por grandes referentes literarios

El podio de esta edición está encabezado por el escritor y conferencista Alberto José Linero, seguido por la escritora Carolina Sanín en el segundo lugar y Héctor Abad Faciolince en el tercero.



La diversidad del ranking destaca no solo a figuras individuales del mundo de las letras, sino también a espacios institucionales dedicados a la difusión cultural, como la Librería Nacional, que logró posicionarse en la cuarta casilla.

Top 10 — Creadores de Contenido: Libros

Posición Creador / Entidad



Alberto José Linero Carolina Sanín Héctor Abad Faciolince Librería Nacional Mario Mendoza Piedad Bonnett Ricardo Silva Romero Juan Esteban Constaín Juan Pablo Silva Laura Restrepo

Reconocimiento con respaldo metodológico

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Desde la firma destacan que cada una de estas posiciones no es producto del azar, sino del reflejo de métricas e indicadores de audiencia rigurosos. Este análisis forma parte del Certificado de Creadores de Contenido, una herramienta desarrollada por Cifras & Conceptos que busca consolidarse como un punto de referencia para medir la efectividad, el alcance y la reputación en el ecosistema digital.