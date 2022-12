Aprenda a tomar decisiones sin fracasar en el intento

“Cuando una persona dice sí o no depende de la forma y entorno en la que lo educaron en su infancia”, afirmó.



De igual forma, Patricia se refirió al papel que juega inconsciente de las personas a la hora de tomar una decisión.



“Una de las características del inconsciente es que no acepta la palabra no. El inconsciente es literal y no recibe la palabra no (…) sin embargo esta posición se puede cambiar con técnicas y reconocimiento de la dificultad”, dijo.



Así mismo, la experta habló sobre la culpa como forma de manipulación cuando una persona dice sí o no.



“En ocasiones comenzamos a ceder y a dejarnos manipular por la culpa que tenemos. Debemos diferenciar entre la asertividad y la sinceridad, hay que saber decir las cosas para poder llegar a tener empatía con la otra persona”, señaló.



Por último, Ariza explicó cómo hacer para que tomar una decisión no dañe una relación sentimental.



“Se manejan muchas cosas como la confianza, la seguridad y el hecho de que la persona se sienta bien con su pareja”, finalizó.