Ariadna Gutiérrez y su durísima confesión sobre lo que vivió después del error en Miss Universo

En el año 2015, el mundo quedó sorprendido cuando Steve Harvey coronó a Ariadna Gutiérrez como Miss Universo , solo para retractarse segundos después, revelando que la verdadera ganadora era Miss Filipinas. Este error se convirtió en uno de los momentos más embarazosos en la historia de Miss Universo y catapultó a Ariadna al centro de atención global.

A lo largo de los años, Ariadna Gutiérrez ha tenido que lidiar con el peso de este incidente. Sin embargo, en una reciente entrevista en el programa 'Se Dice De Mí' de Caracol Televisión, la exreina abrió su corazón y compartió detalles conmovedores sobre los momentos oscuros que vivió tras el error.

Uno de los aspectos más impactantes de su confesión fue cuando reveló que llegó a considerar el suicidio. Sin embargo, su coraje y su amor por su madre la llevaron a reconsiderar esa dolorosa opción.

“Yo pensé varias veces en el suicidio, pero yo siento que la gente que se suicida es demasiado valiente. La gente dice: “son muy débiles” y yo digo no. Yo que he estado en ese momento de desesperación y decir la vida no tiene sentido, pero yo pienso en mi mamá, como le voy hacer eso. Me da cobardía y eso duele mucho y las conversaciones que tienes en tu cerebro no son fáciles, te consumen si no lo controlas”, aseguró Ariadna Gutiérrez.

A pesar de los momentos oscuros, Ariadna también compartió cómo su vida profesional cambió drásticamente después del error de Miss Universo. "Muchos contratos buenos llegaron a mi vida y económicamente fue algo bueno para mí. La vida me dijo que había otro resultado final, que mi historia no terminaba ahí, y eso lo manifesté tanto que la historia continúa", comentó en la entrevista.

