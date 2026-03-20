Así fue la primera edición del National Teacher Prize Colombia

El auditorio Mario Laserna, en la Universidad de los Andes, fue el escenario de la gala de premiación de la primera edición del National Teacher Prize Colombia, un galardón que reconoce prácticas innovadoras, incluyentes y de transformación social lideradas por docentes en el país. Este premio es la versión nacional del prestigioso Global Teacher Prize, que también respaldó la iniciativa.

Cristina Gutiérrez de Piñeres, directora de United Way Colombia, explicó que el proceso incluyó más de 200 postulaciones provenientes de 99 municipios del país. Según indicó, las iniciativas ganadoras se destacan por ser innovadoras, demostrar resultados positivos en los estudiantes, tener capacidad de réplica y, sobre todo, potencial para inspirar a otros docentes y regiones.

“La ventaja del National Teacher Prize es doble: primero, los docentes que se postularon pasaron por un proceso de formación y cualificación que ya los fortalece profesionalmente; y segundo, se generará una comunidad para compartir buenas prácticas. Eso también hace parte de la responsabilidad”, afirmó Gutiérrez.

El proceso de cualificación estuvo basado en estrategias lideradas por United Way Colombia, orientadas a fortalecer las prácticas pedagógicas en el aula. Solo quienes completaron esta ruta formativa pudieron postularse al galardón.



¿Quiénes fueron los ganadores?

Durante la ceremonia se entregaron tres premios principales en las categorías Maestro que Transforma, Directivo Docente que Inspira e Institución Educativa que Moviliza. También se reconoció a los segundos y terceros lugares en cada categoría.



En Maestro que Transforma, la ganadora fue la profesora monteriana Yanilis Romero, por su iniciativa STEMGLISH+H, desarrollada en la Institución Educativa Antonia Santos, en Montería (Córdoba). El proyecto integra la enseñanza del inglés con áreas como la ciencia, la cultura y la innovación, promoviendo que los estudiantes apliquen sus conocimientos a los retos de su entorno.

Yanilis Romero, ganadora de la categoría Maestro que Transforma.

En la categoría Directivo Docente que Inspira, el reconocimiento fue para Ruth Estella Miranda Figueroa, de Bello, Antioquía, por impulsar una cultura educativa basada en datos, inclusión y trabajo colaborativo. Como líder del Centro de Experiencias de Cosmo Schools, promueve un modelo de liderazgo centrado en la calidez humana y el análisis de información académica y socioemocional, con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje.

Ruth Miranda, ganadora de la categoría Directivo Docente que Inspira.

Finalmente, en Institución Educativa que Moviliza, el primer lugar fue para la Institución Educativa Municipal Montessori, sede San Francisco, en Pitalito, Huila, representada por su rector Elmer Ordoñez. La comunidad educativa fue destacada por su enfoque en educación ambiental y por proyectos como CafeLab Colombia, un laboratorio orientado a fortalecer la conciencia ambiental desde el ámbito escolar.

Elmer Ordóñez, representante y ganador de Institución Educativa que Moviliza.

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El National Teacher Prize Colombia se proyecta como una plataforma clave para visibilizar el liderazgo pedagógico en el país y promover el intercambio de experiencias que fortalezcan la educación.

