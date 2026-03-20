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Blu Radio  / Sociedad  / Así fue la primera edición del National Teacher Prize Colombia

Así fue la primera edición del National Teacher Prize Colombia

Más de 200 docentes de 99 municipios participaron en el galardón que premió iniciativas con impacto real en estudiantes y comunidades.

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