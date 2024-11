Así se enteró Marcela Reyes de la infidelidad DJ Exotic: aquí el video

Marcela Reyes , reconocida DJ y figura pública en Colombia, protagonizó en 2019 un explosivo incidente tras descubrir que su entonces pareja, DJ Exotic, quien recibió disparos en la madrugada del pasado 3 de noviembre durante una fiesta en el motel 'Rey de Corazones', en Cali, le era infiel.

El episodio, registrado en video y compartido ampliamente en redes sociales, muestra a Marcela Reyes entrando en un edificio donde encontró a DJ Exotic y a una de sus mejores amigas en un acto de traición.

En el clip, se observa cómo uno de los vigilantes del edificio intenta detenerla, llamando por el radioteléfono a su compañero Ferney para solicitar ayuda. Sin embargo, la ira de Marcela era evidente, y, desde el pasillo, lanzaba insultos y palabras fuertes hacia su expareja y su amiga.

En su intento por confrontarlos, Marcela Reyes pateó varias veces la puerta del apartamento, incluso lanzando una patada más fuerte con la intención de abrirla.

Así descubrió que Dj Exotic le era infiel

La DJ contó en una entrevista con La Kalle en octubre de 2019 cómo descubrió la infidelidad. Según Marcela, un fan le envió un video desde Panamá, donde su pareja, quien le había dicho que estaba de viaje por trabajo, aparecía en actitud cariñosa junto a su amiga.

La intuición llevó a Marcela al apartamento donde sospechaba que se encontraban. Al llegar, vio el carro de DJ Exotic escondido y, aunque los vigilantes intentaron evitar que subiera, ella logró eludirlos.

Durante el altercado, Marcela confesó que, tras los momentos de tensión y furia, terminó desmayada en el ascensor. “Yo escuché a Ferney diciéndole al celador que no podía dejarme subir a ese apartamento por nada del mundo (...) Me desmayé después de esas patadas en la puerta y caí en el ascensor. Mi mejor amiga me grabó, se lo envié a él y a la mamá de ella, luego se hizo viral", contó.