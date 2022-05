Así serán las fases de la Luna en mayo de 2022

Son muchas personas en Colombia que desean consultar el calendario lunar para realizar distintas labores, en especial, las agrícolas.

Según expertos, esta práctica se ha realizado desde los años antes de Cristo con el fin de obtener mejores cultivos, gracias al as creencias ancestrales.

Muchos otros también creen en que esto podría ayudar a temas como el crecimiento del cabello, las uñas y demás.

Cabe resaltar que con este calendario lunar se podrá conocer cuándo este satélite natural está llena, menguante, creciente o nueva.

Aquí el calendario para mayo de 2022:

Foto: Tomada de Calendar Colombia

