Aumenta a $50 millones recompensa para ubicar a niño desaparecido

Las autoridades en Medellín elevaron a $50 millones la recompensa por información que ayude a encontrar al niño Marlon Andrés Cuesta.

El pequeño, que ya cumplió seis años, fue visto por última vez el pasado 5 de agosto cerca de una de las estaciones del metrocable Línea H.

Su madre, Sandra Cuesta, entre lágrimas, asegura que aún no tienen pistas de su paradero y pide solidaridad de la comunidad.

“Ya me he recorrido todo este Medellín, partes que ni conocía y no hallo una respuesta, una pista por ningún lado”, dijo la madre.

Este fin de semana se realizó un plantón en Caicedo para pedir el pronto regreso del pequeño.

