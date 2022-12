Baño público con ‘mujeres’ en ropa sexy; el sueño de unos, el rechazo de otros

Una polémica suscitó la iniciativa de un restaurante en Shanghái, China, por construir un baño erótico con maniquíes de mujeres vestidos con ropa sensual detrás de los orinales para los hombres.

Algunos hombres han celebrado la iniciativa, mientras que otros aseguran que se les dificulta entrar al baño.

"Cuando vi a las mujeres allí me salí porque yo pensé que estaba en el lugar equivocado, pero cuando me di cuenta de que era el lugar correcto, traté de librarme pero no pude”, le dijo uno de los hombres al diario brasilero Do Povo.

Mujeres también han criticado la medida asegurando que demerita a la mujer ubicándola solo como un objeto sensual.