“Brigitte, Planeta B”: la científica que convirtió su vida en un relato llega al cine

Este documental protagonizado por la bióloga Brigitte Baptiste se aleja del formato tradicional de biografía para construir un relato desde la voz de su protagonista. En lugar de acudir a testimonios externos, la película apuesta por una narrativa en primera persona que permite comprender cómo Baptiste conecta su pensamiento científico con su visión de la vida, la identidad y la transformación.

El proyecto, desarrollado por Dynamo y Pando Producciones, comenzó a gestarse antes de la pandemia y tomó forma tras un encuentro inicial entre el director y la científica. Según Posada, el objetivo era claro: retratar a Baptiste desde su propia lógica, mostrando la manera en que entrelaza ciencia, experiencia personal y reflexión sobre el mundo.

BLU Radio, Brigitte Baptiste,foto: Instituto Humboldt

Para Baptiste, la decisión de abrir su vida frente a la cámara responde a una necesidad de transparencia, especialmente en el contexto del debate público. La bióloga sostiene que la exposición también es una forma de reconocimiento, particularmente para las personas trans, cuya visibilidad resulta fundamental para su existencia social.

El documental también incorpora escenas de su vida cotidiana junto a su esposa e hijas, aportando una mirada más cercana que busca desmontar prejuicios y mostrar la naturalidad de su entorno familiar. Esta dimensión íntima se combina con reflexiones sobre la biodiversidad, la espiritualidad y experiencias personales, como los procesos de introspección que han marcado su trayectoria.



Más allá de un retrato biográfico, Brigitte, Planeta B plantea una reflexión sobre el cambio como elemento central de la vida. La película propone entender la transformación biológica, social y personal no como una amenaza, sino como una condición necesaria para evolucionar, tal como ocurre en los ecosistemas que Baptiste ha estudiado durante décadas.