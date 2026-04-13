Burger Master 2026: esta es la lista de restaurantes que participarán esta edición

Regresa uno de los eventos gastronómicos más importantes del país, liderado, una vez más, por Tulio Recomienda: Burger Master 2026, que traerá una larga lista de restaurantes participantes de diferentes ciudades del 20 al 26 de abril para los amantes de esta comida rápida.
Burger Master 2026: estos son los restaurantes participantes por ciudad
Bogotá y Cundinamarca
Norte (Cedritos, Usaquén, Calle 140, 116, 184, Chicó)
- Bícono
- Usaquén, Calle 140, Calle 116
- Gratin Burger
- Calle 184, Cedritos, Colina
- El Chori Charrúa
- Cedritos
- Burger Town
- Chicó Norte, Cedritos Lisboa
- Hat-Trick Burgers
- Cedritos
- Longos
- Cedritos
- Burger Depot
- Cedritos, Colina
- Sirloin & The Meat House
- Cedritos
- The Red Turtle
- Santa Bibiana
- Cinqo Burgers
- Bella Suiza
Zona G / Chapinero / Centro ampliado
- Oak
- Quinta Camacho
- Bícono
- Zona G
- Hat-Trick Burgers
- Zona G
- Birrería Macha
- Zona G
- Craft Burgers
- Chapinero
- El Cebollero
- Chapinero
- Le BBQ
- Chapinero
- Hache de Hamburguesa
- Chapinero
- Notorio
- Calle 63
- Chefs With Attitude
- La Candelaria
- Burger Town
- Centro Internacional, Las Aguas
- Burger Depot
- Candelaria
- Godo Facts Food
- Carrera 11
Occidente (Engativá, Salitre, Modelia, Normandía)
- XL Gourmet
- Modelia
- Pecado Capital
- Normandía
- Botero Burgers
- Modelia
- Gratin Burger
- Normandía
- Burger Depot
- Ciudad Salitre
- Birrería Macha
- Calle 80
- La Hamburguesa Mecánica
- Engativá
- Capital Bistró
- Modelia
Sur / Suroccidente (Kennedy, Castilla, Ciudad Montes)
- XL Gourmet
- Castilla, Ciudad Montes
- Pecado Capital
- Kennedy, Castilla
- Mulata Burger
- Kennedy
- Gratin Burger
- Ciudad Montes
Zona Rosa / T / Calle 85
- Bícono
- Calle 85
- Ovejo
- Zona T
- Rústica DC
- Zona Rosa
Suba y alrededores
- Pecado Capital
- Suba
Centro
- Bícono
- Centro
Otros puntos en Bogotá
- Pigasus
- Autopista Norte
- Locall Burgers
- CC Cedritos
- Frencheese Burger
- Galerías
- El Cebollero
- Galerías
- Martino Burgers
- Modelo Norte
- Maikki
- Castellana
- Bensa Burgers
- Castellana
- Viking's Burger
- Calle 23
Sabana de Bogotá (Chía, Cajicá, Zipaquirá y alrededores)
- Le BBQ → Chía
- Hache de Hamburguesa → Cajicá
- Sirloin & The Meat House → Cajicá
- La Morella → Cajicá / Zipaquirá
- Oveja Negra → Vía Tabio
- Indirecta → Cajicá / Zipaquirá
- Carniletto → Chía / Cajicá
- La Oveja y el Lobo → Chía / Cajicá / Zipaquirá
- Artisan Burger → Chía / Cajicá
- The Fat Guy → Chía
- Hamburguesería Zeta → Chía
- Vulgar Bistró → Chía / Zipaquirá
- Fatbro → Zipaquirá
- El Viejo Santana → Zipaquirá
- UMO Comida Casual → Zipaquirá
- Frikadell Burger → Zipaquirá / Ubaté
- Monte Grill / Bandido Burger Bar → Ubaté
Medellín y Antioquia
El Poblado (Provenza, Manila, Milla de Oro, Las Palmas)
- Fixión Burger
- Provenza
- Squad
- Provenza
- Animal Cocina
- Provenza, Las Palmas
- Blue Smash Brgrs
- Manila
- Le BBQ
- Calle 10, Hotel Viu
- Clap Burgers
- Industriales
- Pigasus
- Milla de Oro, Ciudad del Río
Laureles / Estadio / Floresta
- Bunker Burger
- Laureles
- Calisto Burger & BBQ
- Laureles
- Animal Cocina
- Laureles, Floresta
- The Vice Burger
- Floresta
- Nomade Burgers
- Santa Lucía, La Floresta
- Mat Burger and Grill
- Simón Bolívar
- Pigasus
- Laureles
Belén / Occidente
- Raj Burger
- Belén
- Bizarro
- Belén
- Pigasus
- Belén
Centro / Buenos Aires
- Sexy Burgers
- Buenos Aires
- La Pate
- Buenos Aires
- Malafama Restobar
- Buenos Aires
- All Day Café
- La Candelaria
- Calisto Burger & BBQ
- Mercado de La Playa
Sur del Valle de Aburrá (Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella)
- Rib Eye Parrilla & Bar
- Envigado
- Canibal
- Sabaneta, Envigado
- Raj Burger
- Envigado
- Calisto Burger & BBQ
- Envigado
- Clap Burgers
- Envigado
- Animal Cocina
- Envigado, Sabaneta
- Pigasus
- Sabaneta, Envigado, CC Viva Envigado
- Bizarro
- Itagüí
- Mat Burger and Grill
- Suramérica
Norte del Valle de Aburrá (Bello, Copacabana, Girardota)
- Animal Cocina
- Bello
- Pigasus
- Bello, Plaza Fabricato
- Smashlab
- Copacabana
- Burgatorio
- Copacabana
- Momentos Burger
- Copacabana
- TexasBurger
- Copacabana
- Retro Smash
- Copacabana, Girardota
Oriente Antioqueño (Rionegro, Marinilla, La Ceja, Guarne, El Carmen)
- Pigasus
- Llanogrande, CC San Nicolás
- Smash Burger
- Rionegro
- Viggo Burger
- Rionegro, Marinilla
- Big Mama
- Rionegro, Marinilla, El Carmen, Guarne
- Provecho
- Guarne
- 911 Hot Burgers
- Guarne, La Ceja
- Guarapo
- La Ceja
- Casa Cheester
- La Ceja
- Devoro
- Carmen de Viboral
Otros municipios
- Chamán Burger
- Caldas
- Ciropa
- Caldas
- Bufalo's Mix
- Caucasia
- Solomitos
- Caucasia
- Abocados Hamburguesería
- Caucasia
Otros puntos específicos
- Inmerso
- Avenida Las Vegas
- Masfinca
- Mayorista
- The Vice Burger
- San Javier
- Clap Burgers
- Visitación, La Sebastiana, Almendros
- Animal Cocina
- Buena Mesa, Florida, CC La Central
Cali y Valle del Cauca
Sur (Valle del Lili, Ciudad Jardín, Caney, Pance)
- 747 La Hamburguesa
- Valle del Lili
- Pancho & Josefina
- Valle del Lili
- Corner Burger
- Valle del Lili
- Rock y Bacoa
- Valle del Lili
- Brazz
- Ciudad Jardín
- Urban Food Company
- Ciudad Jardín
- Iconic Burger & Steak
- Ciudad Jardín
- NK Burger
- Alto Pance
- Butcher
- Pance
- Succulenta's Burgers
- Caney
Sur – Centro (San Fernando, Tequendama, Parque del Perro)
- Pancho & Josefina
- San Fernando
- La Ruta
- San Fernando
- Succulenta's Burgers
- Tequendama
- Brazz
- Parque del Perro
- La Coté
- Parque del Perro
- Butcher
- Parque del Perro
Norte (La Flora, Vipasa, Las Flores)
- Urban Food Company
- La Flora
- Butcher
- Flora
- Big Billy
- Vipasa
- LPC Parrilla
- Vipasa
- Bosco Burgers
- Las Flores
Centro / Granada / Peñón / San Antonio
- Juan Juan Parrilla
- Granada
- La Corte de la Carne
- Granada
- La Clásica
- Granada
- Butcher
- Peñón
- Brazz
- Peñón Plaza
- Famous Burger
- San Antonio
- NK Burger
- Boulevard del Río
Oriente (Ingenio, Villa del Prado, Limonar)
- 747 La Hamburguesa
- Ingenio
- Corner Burger
- El Ingenio
- Grill Comida Urbana
- El Ingenio
- Tribu Parrilla
- Limonar
- La Burguesería
- Villa del Prado
Oeste
- Retro Santana
- Santa Bárbara
Otros puntos en Cali
- Pancho & Josefina
- Hacienda
- La Corte de la Carne
- Puerto 125
- LPC Parrilla
- Mall Plaza
- BAF
- Food Park
- Butcher
- Capri, Cenco Mall
- Bárbaro
- Mallplaza
- NK Burger
- Boulevard del Río
Tuluá
- Burguer Palace
- Mall de la 40
- Hunger Co
- Containers
- Burger Papa
- Príncipe
- Smash Burger
- Containers Park
- Ata Burguer
- Calle 36
- La Burger Food Lab
- Carrera 26, Súpercentro
Buga
- La Burger Food Lab
- Buga
- Vati Express
- El Trapiche
- Herrera Cocina Oculta
- Calle 4
- Lorao
- El Albergue
Palmira
- Achiote Burger
- Caicelandia
- La Artesana
- Las Flores
- Oporto Lunch
- Calle 44
- Carbónica
- Zona Industrial
Jamundí
- Cómo Sería
- CC Countrymall Plaza
- Burgrill
- La Alborada
Bucaramanga y Santander
Cabecera / Centro / Sotomayor / Carrera 33
- Burger San Miguel
- Calle 50, Carrera 36
- Lab
- Carrera 36
- Barrio Central
- Carrera 33
- The Way
- Sotomayor
Norte / Centro ampliado (Bolarquí, El Prado)
- La Bonita Burger
- Bolarquí
- La Hamburguesería 20.15
- El Prado
Sur / Oriente (Diamante, Cacique)
- Delvalle
- Diamante 2
- Rudo Gastrobar
- CC Cacique
Terrazas y alrededores
- Feel Fresco
- Terrazas
Floridablanca
- Feel Fresco
- Floridablanca
- La Quinta
- Casco Antiguo
- Tribbeca Steak House
- Cañaveral
Girón
- Pepito Perez
- Casco Antiguo
- Terminus Burger Time
- Villa Campestre
- El Torete Burger
- El Poblado
- Stop Burger
- El Poblado
- Burgos Gastro House
- Portal Campestre
Piedecuesta
- Terra
- Quinta Granada
Lebrija
- Barrio Campestre
- Vía Lebrija
- El Búho Nueve
- Carrera 10
Otros puntos
- Bávaros by Palonegro
- Palonegro Ecoparque
Barranquilla y Atlántico
Norte (Calle 84, 92, 98 y alrededores)
- Big Bites
- Calle 84
- La Hierra
- Calle 84
- La Guapa
- Calle 92
- Machete Burger
- Calle 98
- Grab
- Plaza 98
Centro / Norte Centro Histórico
- L'eden Gastro Bar
- Norte Centro Histórico
Corredor Carrera 53 / 45
- Vanfran Burgers
- Carrera 53
- Street Burger
- Carrera 53
- Moratto
- Carrera 45
Zona residencial / norte ampliado
- Lug Burger & Rock
- La Campiña
- Muncher
- Le Meridiem 2
- Barbecue Garage
- Le Meridiem Golf
- Chori
- San Vicente
Zona Villa / norte alto
- Enzo
- La Villa
- Colmillo
- La Villa
- Tropique
- Villa Campestre
Centro / tradicional
- El Parche
- Parque Washington
- Barbecue Garage
- Carrera 21
Zona comercial / otros puntos
- La Duquesa Burger Grill
- Dunas Open
Área metropolitana
- Cargo
- Estación Primax (Puerto Colombia)
Villavicencio y Meta
Zona norte / Buque / La Grama
- Brangus
- Buque
- Matilda Hamburguesas
- La Grama
Centro
- Brokenfood
- Centro
Zona Camoa y alrededores
- Brokenfood
- Camoa
Zona comercial / centros comerciales
- Hamburguesas del Fuego
- CC Primavera Urbana
- BurgerPOP
- Foodie Plaza, Amarilo, Vanguardia
Acacías
- BurgerPOP
- Acacías
- Que Burguer
- Calle 15
- La Bucaramanía
- El Bosque
- New York
- Bachué
Granada (Meta)
- Manduca
- Torres Milenio
- Artesanal
- Torres Millenium
Otros
- Prime Premium Fast Food
- Hands On Burger
Pereira y Risaralda
Circunvalar / zona rosa
- 413 Burgers
- Circunvalar
- Angus Burger
- Circunvalar
- Señor Patata
- Circunvalar
Centro
- Bestial
- Centro
Norte / La Villa / Av. Juan B
- La Última By Bobadilla
- Av. Juan B Gutiérrez
- Grill Comida Urbana
- La Villa
La Rebeca / Macarena / Castellana
- Z Burger
- La Macarena, La Rebeca, La Castellana
- Burger Shop
- La Rebeca
Pinares / centros comerciales
- Dark Burger
- Pinares, CC Unicentro
- Señor Patata
- Galicia Mall Plaza
Otros puntos en Pereira
- Homies
- CC Palo de Agua
- Señor Patata
- Belmonte
Dosquebradas
- Magic Burgers
- Dosquebradas
- Señor Patata
- Dosquebradas
- Dark Burger
- Dosquebradas
Santa Rosa de Cabal
- Dark Burger
- Santa Rosa de Cabal
- Burger Shop
- Santa Rosa de Cabal
- Cinco
- Calle 12
Ibagué y Tolima
La Macarena y alrededores
- Homies
- Macarena
- Curador
- La Macarena
- Amador
- La Macarena
- La Burguesa
- Macarena Alta
La Pola / centro ampliado
- Papitas y Compañía
- La Pola
- Madero Steakhouse
- La Pola
- Plaza Express
- La Pola
Piedra Pintada / norte
- Negra Burger
- Piedra Pintada
- Baco Burger Club
- Piedra Pintada Alta
Zona comercial / CC La Estación
- Angus Burger
- La Estación
- Baco Burger Club
- CC La Estación
Guabinal / norte
- Angus Burger
- Guabinal
Terekay / Samaria / Plazas del Bosque
- Homies
- Terekay, La Samaria
- Blend Burger
- Plazas del Bosque
Sur y otros sectores
- Amador
- Alfonso López
- Sandiego Burger
- Portal del Vergel, Gaitán
- Plan Burger
- Santa Rita
Otros puntos
- Brutto
- Arkacentro
Armenia y Quindío
Armenia (zona Laureles / norte)
- Food Project
- Laureles
- Angus Burger
- Laureles
Armenia (zona Campestre / centros comerciales)
- La Bocata
- Mall Campestre
Quimbaya
- Diverso
- Hotel Quimbaya Plaza
- La Fábrica
- Centro
- Terraza Quimbaya
- Carrera 5
- Burger House BBQ
- Calle 15
Calarcá
- Prodigio
- Mall Cordillera
- Bisonte Parrilla
- Carrera 24
- El Mordisco
- Gaitán
Filandia
- Patio Plaza
- Carrera 5
- Taurus Steak House
- Carrera 6
Santa Marta y Magdalena
Centro Histórico
- Smoke House
- Centro Histórico
- Ibiza
- Centro Histórico
- Oía Bistro Bar
- Centro Histórico
- SMR Burger House
- Callejón del Correo
Centro
- The Cartel Burger & Ribs
- Centro
Zona norte / turística (Zazué)
- 212 Burgers
- CC Zazué
Otros sectores
- Octava Burgers
- El Cundí
Cartagena y Bolívar
Manga y alrededores
- Plaza Central
- Manga
- Vagabundo Gourmet
- Manga
- Blazar Burgers
- Manga
- Burgatory Bistro
- Bahía de Manga
Centro / zona histórica
- Cargo
- Cabrero
Zona sur / centros comerciales
- Le Terrasse
- Caribe Plaza
- El Club Burger
- CC Gran Manzana
Zona residencial
- Plaza Central
- Buenos Aires
- Maderatto
- Los Caracoles
Área metropolitana
- Cargo
- Turbaco
Montería y Córdoba
Centro / Carrera 13 / Carrera 6
- Plaza La Bonga
- Carrera 6
- Zona Trece
- Carrera 13
Zona norte / Laureles
- Mitchel's
- Laureles
Zona Hospital / centro ampliado
- Burguessa
- Avenida Hospital
Zona comercial / Calle 14
- American Burger
- Calle 14
Zona alta / residencial
- Mandato Gastro Pub
- Monteverde
- Baruka
- Alto Kennedy
Manizales y Caldas
Zona Cable / Milán / Palogrande
- Buffalo Republic
- Milán
- Burger Partner
- Milán
- Güeritos
- Palogrande
- La Shiraka
- El Cable
Centro / Carrera 23
- Ankaa
- Carrera 23
Chipre
- Bisontte
- Chipre
Alta Suiza
- The Boss Burger
- Alta Suiza
Zona comercial / CC Fundadores
- Porkos
- CC Fundadores
Otros sectores
- Burger Hill
- Calle 63
Neiva y Huila
Centro / Carrera 7 / Carrera 16 / Av. La Toma
- Georky's Burger
- Calle 7
- Prabha Burguers
- Carrera 7
- La Vaca del Norte
- Carrera 16
- Súper Smash
- Av. La Toma
Tenerife
- Hamburgo
- Tenerife
- Jack's II
- Tenerife
- Andinos Burger Trip
- Tenerife
Altico
- Next Level
- Altico
- Vaqueras VQS
- Altico
Quirinal / Ipanema
- Marmoreo
- Quirinal, Ipanema
- Azkasán
- Quirinal
- La Vaca Ipanema
- Ipanema
Zona norte / Carrera 27
- Berriondo
- Carrera 27
Zona comercial / centros comerciales
- Hamburguesas del Fuego
- CC San Pedro Plaza
Otros sectores
- Andinos Burger Trip
- Cortijo
- Tatacoa Restaurante
- Principal, Express
Pitalito
- TNT
- Trinidad
- Jet Burger
- Santa Bárbara
- Corner Burger FC
- Solarte
- El Atajo
- Carrera 2
- Plan Burger
- Quinta Real
Garzón
- Burger Dog
- Carrera 7
- Augustiner Garden
- Calle 7
Popayán y Cauca
Norte (Portales del Norte)
- Cuktero
- Portales del Norte
Zona Boulevard Rose
- Pristino Gastrobar
- Boulevard Rose
- El Aguante
- Boulevard Rose
Centro
- Qaray
- Centro
Zona Modelo
- Magno Smash
- Modelo
Zona sur / Antonio Nariño
- Loro Azul
- Antonio Nariño
Otros sectores
- Estación Parrilla
- La Ximena, La Paz
Florencia y Caquetá
Centro / Centro Histórico
- Picnic
- Centro
- Homeshake
- Centro
- Salvatore
- Carrera 1
Zona Multiplaza Chairá / comercial
- Pimienta
- Multiplaza Chairá
- Soul Beer Gastro Pub
- Multiplaza Chairá
Zona residencial / barrios (La Inmaculada, Juan XXIII, Las Avenidas)
- Voraz
- La Inmaculada
- Baron Burger Boss
- Las Avenidas
- Alma de Res
- Juan XXIII
- Rústicos
- Juan XXIII
Zona periférica / salidas
- El Pri
- Roble (vía El Cunduy)
- Pablo Sexto
Otros
- Brooklyn Burgers
Pasto y Nariño
Norte / Las Cuadras
- 22 Street
- Las Cuadras
- Parrilleros Fast Food
- Las Cuadras
- Biela
- Las Cuadras
Zona sur / Tamasagra / Palermo
- Parrilleros Fast Food
- Tamasagra
- Comuna 9
- Palermo
Centro ampliado / Av. de Los Estudiantes / Panamericana
- Biela
- Av. de Los Estudiantes, Panamericana
Otros puntos en Pasto
- Chef House
- El Bosque
- Parrilleros Fast Food
- San Ignacio
- Manolo Food & Drinks
- Pasto Padel Club
Ipiales
- Biela
- Ipiales
Yopal y Casanare
Centro
- Quin Burger
- Centro
Zona Carrera 29
- 1800 Steak House
- Carrera 29
- La Bumanguesa
- Carrera 29
- La Chatarrería Pub
- Carrera 29
Zona Carrera 40 / comercial
- Foodbox Burger
- Carrera 40
Centros comerciales
- Foodbox Burger
- CC Alcaraván
Otros sectores
- Crocante
- Carrera 25
- Cerberus
- Calle 11
Tunja y Boyacá
Zona Garden / Torre empresarial
- Central Burger's
- Garden Tower
- The Burger Bistro
- Garden Tower
Zona comercial / centros comerciales
- Asado del Gordo
- Unicentro
- Hamburguesas del Fuego
- CC Viva
Zona norte / residencial
- Pops 1950
- Las Quintas
Zona empresarial / Oporto
- La Moncha
- Centro de negocios Oporto
Otros sectores
- Buffalo Beef Burger
- Zafiro Class
Valledupar y César
Zona San Carlos
- The Brothers
- San Carlos
Zona Arizona
- Brangus Burger
- Arizona
Sincelejo y Sucre
Otros sectores
- Hunter & Butcher
- Transversal 28
Leticia y Amazonas
Centro
- Herencias de Mãe
- Centro