Blu Radio  / Sociedad  / Burger Master 2026: esta es la lista de restaurantes que participarán esta edición

Burger Master 2026: esta es la lista de restaurantes que participarán esta edición

Falta poco para que inicie el Burger Master 2026. Conozca los restaurantes disponibles y cuáles quedan cerca de su casa, según su ciudad.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

Regresa uno de los eventos gastronómicos más importantes del país, liderado, una vez más, por Tulio Recomienda: Burger Master 2026, que traerá una larga lista de restaurantes participantes de diferentes ciudades del 20 al 26 de abril para los amantes de esta comida rápida.

Burger Master 2026: estos son los restaurantes participantes por ciudad

Bogotá y Cundinamarca

Norte (Cedritos, Usaquén, Calle 140, 116, 184, Chicó)

  • Bícono
    • Usaquén, Calle 140, Calle 116
  • Gratin Burger
    • Calle 184, Cedritos, Colina
  • El Chori Charrúa
    • Cedritos
  • Burger Town
    • Chicó Norte, Cedritos Lisboa
  • Hat-Trick Burgers
    • Cedritos
  • Longos
    • Cedritos
  • Burger Depot
    • Cedritos, Colina
  • Sirloin & The Meat House
    • Cedritos
  • The Red Turtle
    • Santa Bibiana
  • Cinqo Burgers
    • Bella Suiza

Zona G / Chapinero / Centro ampliado

  • Oak
    • Quinta Camacho
  • Bícono
    • Zona G
  • Hat-Trick Burgers
    • Zona G
  • Birrería Macha
    • Zona G
  • Craft Burgers
    • Chapinero
  • El Cebollero
    • Chapinero
  • Le BBQ
    • Chapinero
  • Hache de Hamburguesa
    • Chapinero
  • Notorio
    • Calle 63
  • Chefs With Attitude
    • La Candelaria
  • Burger Town
    • Centro Internacional, Las Aguas
  • Burger Depot
    • Candelaria
  • Godo Facts Food
    • Carrera 11

Occidente (Engativá, Salitre, Modelia, Normandía)

  • XL Gourmet
    • Modelia
  • Pecado Capital
    • Normandía
  • Botero Burgers
    • Modelia
  • Gratin Burger
    • Normandía
  • Burger Depot
    • Ciudad Salitre
  • Birrería Macha
    • Calle 80
  • La Hamburguesa Mecánica
    • Engativá
  • Capital Bistró
    • Modelia

Sur / Suroccidente (Kennedy, Castilla, Ciudad Montes)

  • XL Gourmet
    • Castilla, Ciudad Montes
  • Pecado Capital
    • Kennedy, Castilla
  • Mulata Burger
    • Kennedy
  • Gratin Burger
    • Ciudad Montes

Zona Rosa / T / Calle 85

  • Bícono
    • Calle 85
  • Ovejo
    • Zona T
  • Rústica DC
    • Zona Rosa

Suba y alrededores

  • Pecado Capital
    • Suba

Centro

  • Bícono
    • Centro

Otros puntos en Bogotá

  • Pigasus
    • Autopista Norte
  • Locall Burgers
    • CC Cedritos
  • Frencheese Burger
    • Galerías
  • El Cebollero
    • Galerías
  • Martino Burgers
    • Modelo Norte
  • Maikki
    • Castellana
  • Bensa Burgers
    • Castellana
  • Viking's Burger
    • Calle 23

Sabana de Bogotá (Chía, Cajicá, Zipaquirá y alrededores)

  • Le BBQ → Chía
  • Hache de Hamburguesa → Cajicá
  • Sirloin & The Meat House → Cajicá
  • La Morella → Cajicá / Zipaquirá
  • Oveja Negra → Vía Tabio
  • Indirecta → Cajicá / Zipaquirá
  • Carniletto → Chía / Cajicá
  • La Oveja y el Lobo → Chía / Cajicá / Zipaquirá
  • Artisan Burger → Chía / Cajicá
  • The Fat Guy → Chía
  • Hamburguesería Zeta → Chía
  • Vulgar Bistró → Chía / Zipaquirá
  • Fatbro → Zipaquirá
  • El Viejo Santana → Zipaquirá
  • UMO Comida Casual → Zipaquirá
  • Frikadell Burger → Zipaquirá / Ubaté
  • Monte Grill / Bandido Burger Bar → Ubaté
Medellín y Antioquia

El Poblado (Provenza, Manila, Milla de Oro, Las Palmas)

  • Fixión Burger
    • Provenza
  • Squad
    • Provenza
  • Animal Cocina
    • Provenza, Las Palmas
  • Blue Smash Brgrs
    • Manila
  • Le BBQ
    • Calle 10, Hotel Viu
  • Clap Burgers
    • Industriales
  • Pigasus
    • Milla de Oro, Ciudad del Río

Laureles / Estadio / Floresta

  • Bunker Burger
    • Laureles
  • Calisto Burger & BBQ
    • Laureles
  • Animal Cocina
    • Laureles, Floresta
  • The Vice Burger
    • Floresta
  • Nomade Burgers
    • Santa Lucía, La Floresta
  • Mat Burger and Grill
    • Simón Bolívar
  • Pigasus
    • Laureles

Belén / Occidente

  • Raj Burger
    • Belén
  • Bizarro
    • Belén
  • Pigasus
    • Belén

Centro / Buenos Aires

  • Sexy Burgers
    • Buenos Aires
  • La Pate
    • Buenos Aires
  • Malafama Restobar
    • Buenos Aires
  • All Day Café
    • La Candelaria
  • Calisto Burger & BBQ
    • Mercado de La Playa

Sur del Valle de Aburrá (Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella)

  • Rib Eye Parrilla & Bar
    • Envigado
  • Canibal
    • Sabaneta, Envigado
  • Raj Burger
    • Envigado
  • Calisto Burger & BBQ
    • Envigado
  • Clap Burgers
    • Envigado
  • Animal Cocina
    • Envigado, Sabaneta
  • Pigasus
    • Sabaneta, Envigado, CC Viva Envigado
  • Bizarro
    • Itagüí
  • Mat Burger and Grill
    • Suramérica

Norte del Valle de Aburrá (Bello, Copacabana, Girardota)

  • Animal Cocina
    • Bello
  • Pigasus
    • Bello, Plaza Fabricato
  • Smashlab
    • Copacabana
  • Burgatorio
    • Copacabana
  • Momentos Burger
    • Copacabana
  • TexasBurger
    • Copacabana
  • Retro Smash
    • Copacabana, Girardota

Oriente Antioqueño (Rionegro, Marinilla, La Ceja, Guarne, El Carmen)

  • Pigasus
    • Llanogrande, CC San Nicolás
  • Smash Burger
    • Rionegro
  • Viggo Burger
    • Rionegro, Marinilla
  • Big Mama
    • Rionegro, Marinilla, El Carmen, Guarne
  • Provecho
    • Guarne
  • 911 Hot Burgers
    • Guarne, La Ceja
  • Guarapo
    • La Ceja
  • Casa Cheester
    • La Ceja
  • Devoro
    • Carmen de Viboral

Otros municipios

  • Chamán Burger
    • Caldas
  • Ciropa
    • Caldas
  • Bufalo's Mix
    • Caucasia
  • Solomitos
    • Caucasia
  • Abocados Hamburguesería
    • Caucasia

Otros puntos específicos

  • Inmerso
    • Avenida Las Vegas
  • Masfinca
    • Mayorista
  • The Vice Burger
    • San Javier
  • Clap Burgers
    • Visitación, La Sebastiana, Almendros
  • Animal Cocina
    • Buena Mesa, Florida, CC La Central

Cali y Valle del Cauca

Sur (Valle del Lili, Ciudad Jardín, Caney, Pance)

  • 747 La Hamburguesa
    • Valle del Lili
  • Pancho & Josefina
    • Valle del Lili
  • Corner Burger
    • Valle del Lili
  • Rock y Bacoa
    • Valle del Lili
  • Brazz
    • Ciudad Jardín
  • Urban Food Company
    • Ciudad Jardín
  • Iconic Burger & Steak
    • Ciudad Jardín
  • NK Burger
    • Alto Pance
  • Butcher
    • Pance
  • Succulenta's Burgers
    • Caney

Sur – Centro (San Fernando, Tequendama, Parque del Perro)

  • Pancho & Josefina
    • San Fernando
  • La Ruta
    • San Fernando
  • Succulenta's Burgers
    • Tequendama
  • Brazz
    • Parque del Perro
  • La Coté
    • Parque del Perro
  • Butcher
    • Parque del Perro

Norte (La Flora, Vipasa, Las Flores)

  • Urban Food Company
    • La Flora
  • Butcher
    • Flora
  • Big Billy
    • Vipasa
  • LPC Parrilla
    • Vipasa
  • Bosco Burgers
    • Las Flores

Centro / Granada / Peñón / San Antonio

  • Juan Juan Parrilla
    • Granada
  • La Corte de la Carne
    • Granada
  • La Clásica
    • Granada
  • Butcher
    • Peñón
  • Brazz
    • Peñón Plaza
  • Famous Burger
    • San Antonio
  • NK Burger
    • Boulevard del Río

Oriente (Ingenio, Villa del Prado, Limonar)

  • 747 La Hamburguesa
    • Ingenio
  • Corner Burger
    • El Ingenio
  • Grill Comida Urbana
    • El Ingenio
  • Tribu Parrilla
    • Limonar
  • La Burguesería
    • Villa del Prado

Oeste

  • Retro Santana
    • Santa Bárbara

Otros puntos en Cali

  • Pancho & Josefina
    • Hacienda
  • La Corte de la Carne
    • Puerto 125
  • LPC Parrilla
    • Mall Plaza
  • BAF
    • Food Park
  • Butcher
    • Capri, Cenco Mall
  • Bárbaro
    • Mallplaza
  • NK Burger
    • Boulevard del Río

Tuluá

  • Burguer Palace
    • Mall de la 40
  • Hunger Co
    • Containers
  • Burger Papa
    • Príncipe
  • Smash Burger
    • Containers Park
  • Ata Burguer
    • Calle 36
  • La Burger Food Lab
    • Carrera 26, Súpercentro

Buga

  • La Burger Food Lab
    • Buga
  • Vati Express
    • El Trapiche
  • Herrera Cocina Oculta
    • Calle 4
  • Lorao
    • El Albergue

Palmira

  • Achiote Burger
    • Caicelandia
  • La Artesana
    • Las Flores
  • Oporto Lunch
    • Calle 44
  • Carbónica
    • Zona Industrial

Jamundí

  • Cómo Sería
    • CC Countrymall Plaza
  • Burgrill
    • La Alborada

Bucaramanga y Santander

Cabecera / Centro / Sotomayor / Carrera 33

  • Burger San Miguel
    • Calle 50, Carrera 36
  • Lab
    • Carrera 36
  • Barrio Central
    • Carrera 33
  • The Way
    • Sotomayor

Norte / Centro ampliado (Bolarquí, El Prado)

  • La Bonita Burger
    • Bolarquí
  • La Hamburguesería 20.15
    • El Prado

Sur / Oriente (Diamante, Cacique)

  • Delvalle
    • Diamante 2
  • Rudo Gastrobar
    • CC Cacique

Terrazas y alrededores

  • Feel Fresco
    • Terrazas

Floridablanca

  • Feel Fresco
    • Floridablanca
  • La Quinta
    • Casco Antiguo
  • Tribbeca Steak House
    • Cañaveral

Girón

  • Pepito Perez
    • Casco Antiguo
  • Terminus Burger Time
    • Villa Campestre
  • El Torete Burger
    • El Poblado
  • Stop Burger
    • El Poblado
  • Burgos Gastro House
    • Portal Campestre

Piedecuesta

  • Terra
    • Quinta Granada

Lebrija

  • Barrio Campestre
    • Vía Lebrija
  • El Búho Nueve
    • Carrera 10

Otros puntos

  • Bávaros by Palonegro
    • Palonegro Ecoparque
Barranquilla y Atlántico

Norte (Calle 84, 92, 98 y alrededores)

  • Big Bites
    • Calle 84
  • La Hierra
    • Calle 84
  • La Guapa
    • Calle 92
  • Machete Burger
    • Calle 98
  • Grab
    • Plaza 98

Centro / Norte Centro Histórico

  • L'eden Gastro Bar
    • Norte Centro Histórico

Corredor Carrera 53 / 45

  • Vanfran Burgers
    • Carrera 53
  • Street Burger
    • Carrera 53
  • Moratto
    • Carrera 45

Zona residencial / norte ampliado

  • Lug Burger & Rock
    • La Campiña
  • Muncher
    • Le Meridiem 2
  • Barbecue Garage
    • Le Meridiem Golf
  • Chori
    • San Vicente

Zona Villa / norte alto

  • Enzo
    • La Villa
  • Colmillo
    • La Villa
  • Tropique
    • Villa Campestre

Centro / tradicional

  • El Parche
    • Parque Washington
  • Barbecue Garage
    • Carrera 21

Zona comercial / otros puntos

  • La Duquesa Burger Grill
    • Dunas Open

Área metropolitana

  • Cargo
    • Estación Primax (Puerto Colombia)

Villavicencio y Meta

Zona norte / Buque / La Grama

  • Brangus
    • Buque
  • Matilda Hamburguesas
    • La Grama

Centro

  • Brokenfood
    • Centro

Zona Camoa y alrededores

  • Brokenfood
    • Camoa

Zona comercial / centros comerciales

  • Hamburguesas del Fuego
    • CC Primavera Urbana
  • BurgerPOP
    • Foodie Plaza, Amarilo, Vanguardia

Acacías

  • BurgerPOP
    • Acacías
  • Que Burguer
    • Calle 15
  • La Bucaramanía
    • El Bosque
  • New York
    • Bachué

Granada (Meta)

  • Manduca
    • Torres Milenio
  • Artesanal
    • Torres Millenium

Otros

  • Prime Premium Fast Food
  • Hands On Burger

Pereira y Risaralda

Circunvalar / zona rosa

  • 413 Burgers
    • Circunvalar
  • Angus Burger
    • Circunvalar
  • Señor Patata
    • Circunvalar

Centro

  • Bestial
    • Centro

Norte / La Villa / Av. Juan B

  • La Última By Bobadilla
    • Av. Juan B Gutiérrez
  • Grill Comida Urbana
    • La Villa

La Rebeca / Macarena / Castellana

  • Z Burger
    • La Macarena, La Rebeca, La Castellana
  • Burger Shop
    • La Rebeca

Pinares / centros comerciales

  • Dark Burger
    • Pinares, CC Unicentro
  • Señor Patata
    • Galicia Mall Plaza

Otros puntos en Pereira

  • Homies
    • CC Palo de Agua
  • Señor Patata
    • Belmonte

Dosquebradas

  • Magic Burgers
    • Dosquebradas
  • Señor Patata
    • Dosquebradas
  • Dark Burger
    • Dosquebradas

Santa Rosa de Cabal

  • Dark Burger
    • Santa Rosa de Cabal
  • Burger Shop
    • Santa Rosa de Cabal
  • Cinco
    • Calle 12
Ibagué y Tolima

La Macarena y alrededores

  • Homies
    • Macarena
  • Curador
    • La Macarena
  • Amador
    • La Macarena
  • La Burguesa
    • Macarena Alta

La Pola / centro ampliado

  • Papitas y Compañía
    • La Pola
  • Madero Steakhouse
    • La Pola
  • Plaza Express
    • La Pola

Piedra Pintada / norte

  • Negra Burger
    • Piedra Pintada
  • Baco Burger Club
    • Piedra Pintada Alta

Zona comercial / CC La Estación

  • Angus Burger
    • La Estación
  • Baco Burger Club
    • CC La Estación

Guabinal / norte

  • Angus Burger
    • Guabinal

Terekay / Samaria / Plazas del Bosque

  • Homies
    • Terekay, La Samaria
  • Blend Burger
    • Plazas del Bosque

Sur y otros sectores

  • Amador
    • Alfonso López
  • Sandiego Burger
    • Portal del Vergel, Gaitán
  • Plan Burger
    • Santa Rita

Otros puntos

  • Brutto
    • Arkacentro

Armenia y Quindío

Armenia (zona Laureles / norte)

  • Food Project
    • Laureles
  • Angus Burger
    • Laureles

Armenia (zona Campestre / centros comerciales)

  • La Bocata
    • Mall Campestre

Quimbaya

  • Diverso
    • Hotel Quimbaya Plaza
  • La Fábrica
    • Centro
  • Terraza Quimbaya
    • Carrera 5
  • Burger House BBQ
    • Calle 15

Calarcá

  • Prodigio
    • Mall Cordillera
  • Bisonte Parrilla
    • Carrera 24
  • El Mordisco
    • Gaitán

Filandia

  • Patio Plaza
    • Carrera 5
  • Taurus Steak House
    • Carrera 6

Santa Marta y Magdalena

Centro Histórico

  • Smoke House
    • Centro Histórico
  • Ibiza
    • Centro Histórico
  • Oía Bistro Bar
    • Centro Histórico
  • SMR Burger House
    • Callejón del Correo

Centro

  • The Cartel Burger & Ribs
    • Centro

Zona norte / turística (Zazué)

  • 212 Burgers
    • CC Zazué

Otros sectores

  • Octava Burgers
    • El Cundí

Cartagena y Bolívar

Manga y alrededores

  • Plaza Central
    • Manga
  • Vagabundo Gourmet
    • Manga
  • Blazar Burgers
    • Manga
  • Burgatory Bistro
    • Bahía de Manga

Centro / zona histórica

  • Cargo
    • Cabrero

Zona sur / centros comerciales

  • Le Terrasse
    • Caribe Plaza
  • El Club Burger
    • CC Gran Manzana

Zona residencial

  • Plaza Central
    • Buenos Aires
  • Maderatto
    • Los Caracoles

Área metropolitana

  • Cargo
    • Turbaco

Montería y Córdoba

Centro / Carrera 13 / Carrera 6

  • Plaza La Bonga
    • Carrera 6
  • Zona Trece
    • Carrera 13

Zona norte / Laureles

  • Mitchel's
    • Laureles

Zona Hospital / centro ampliado

  • Burguessa
    • Avenida Hospital

Zona comercial / Calle 14

  • American Burger
    • Calle 14

Zona alta / residencial

  • Mandato Gastro Pub
    • Monteverde
  • Baruka
    • Alto Kennedy

Manizales y Caldas

Zona Cable / Milán / Palogrande

  • Buffalo Republic
    • Milán
  • Burger Partner
    • Milán
  • Güeritos
    • Palogrande
  • La Shiraka
    • El Cable

Centro / Carrera 23

  • Ankaa
    • Carrera 23

Chipre

  • Bisontte
    • Chipre

Alta Suiza

  • The Boss Burger
    • Alta Suiza

Zona comercial / CC Fundadores

  • Porkos
    • CC Fundadores

Otros sectores

  • Burger Hill
    • Calle 63

Neiva y Huila

Centro / Carrera 7 / Carrera 16 / Av. La Toma

  • Georky's Burger
    • Calle 7
  • Prabha Burguers
    • Carrera 7
  • La Vaca del Norte
    • Carrera 16
  • Súper Smash
    • Av. La Toma

Tenerife

  • Hamburgo
    • Tenerife
  • Jack's II
    • Tenerife
  • Andinos Burger Trip
    • Tenerife

Altico

  • Next Level
    • Altico
  • Vaqueras VQS
    • Altico

Quirinal / Ipanema

  • Marmoreo
    • Quirinal, Ipanema
  • Azkasán
    • Quirinal
  • La Vaca Ipanema
    • Ipanema

Zona norte / Carrera 27

  • Berriondo
    • Carrera 27

Zona comercial / centros comerciales

  • Hamburguesas del Fuego
    • CC San Pedro Plaza

Otros sectores

  • Andinos Burger Trip
    • Cortijo
  • Tatacoa Restaurante
    • Principal, Express

Pitalito

  • TNT
    • Trinidad
  • Jet Burger
    • Santa Bárbara
  • Corner Burger FC
    • Solarte
  • El Atajo
    • Carrera 2
  • Plan Burger
    • Quinta Real

Garzón

  • Burger Dog
    • Carrera 7
  • Augustiner Garden
    • Calle 7

Popayán y Cauca

Norte (Portales del Norte)

  • Cuktero
    • Portales del Norte

Zona Boulevard Rose

  • Pristino Gastrobar
    • Boulevard Rose
  • El Aguante
    • Boulevard Rose

Centro

  • Qaray
    • Centro

Zona Modelo

  • Magno Smash
    • Modelo

Zona sur / Antonio Nariño

  • Loro Azul
    • Antonio Nariño

Otros sectores

  • Estación Parrilla
    • La Ximena, La Paz

Florencia y Caquetá

Centro / Centro Histórico

  • Picnic
    • Centro
  • Homeshake
    • Centro
  • Salvatore
    • Carrera 1

Zona Multiplaza Chairá / comercial

  • Pimienta
    • Multiplaza Chairá
  • Soul Beer Gastro Pub
    • Multiplaza Chairá

Zona residencial / barrios (La Inmaculada, Juan XXIII, Las Avenidas)

  • Voraz
    • La Inmaculada
  • Baron Burger Boss
    • Las Avenidas
  • Alma de Res
    • Juan XXIII
  • Rústicos
    • Juan XXIII

Zona periférica / salidas

  • El Pri
    • Roble (vía El Cunduy)
    • Pablo Sexto

Otros

  • Brooklyn Burgers
Pasto y Nariño

Norte / Las Cuadras

  • 22 Street
    • Las Cuadras
  • Parrilleros Fast Food
    • Las Cuadras
  • Biela
    • Las Cuadras

Zona sur / Tamasagra / Palermo

  • Parrilleros Fast Food
    • Tamasagra
  • Comuna 9
    • Palermo

Centro ampliado / Av. de Los Estudiantes / Panamericana

  • Biela
    • Av. de Los Estudiantes, Panamericana

Otros puntos en Pasto

  • Chef House
    • El Bosque
  • Parrilleros Fast Food
    • San Ignacio
  • Manolo Food & Drinks
    • Pasto Padel Club

Ipiales

  • Biela
    • Ipiales

Yopal y Casanare

Centro

  • Quin Burger
    • Centro

Zona Carrera 29

  • 1800 Steak House
    • Carrera 29
  • La Bumanguesa
    • Carrera 29
  • La Chatarrería Pub
    • Carrera 29

Zona Carrera 40 / comercial

  • Foodbox Burger
    • Carrera 40

Centros comerciales

  • Foodbox Burger
    • CC Alcaraván

Otros sectores

  • Crocante
    • Carrera 25
  • Cerberus
    • Calle 11

Tunja y Boyacá

Zona Garden / Torre empresarial

  • Central Burger's
    • Garden Tower
  • The Burger Bistro
    • Garden Tower

Zona comercial / centros comerciales

  • Asado del Gordo
    • Unicentro
  • Hamburguesas del Fuego
    • CC Viva

Zona norte / residencial

  • Pops 1950
    • Las Quintas

Zona empresarial / Oporto

  • La Moncha
    • Centro de negocios Oporto

Otros sectores

  • Buffalo Beef Burger
    • Zafiro Class

Valledupar y César

Zona San Carlos

  • The Brothers
    • San Carlos

Zona Arizona

  • Brangus Burger
    • Arizona

Sincelejo y Sucre

Otros sectores

  • Hunter & Butcher
    • Transversal 28

Leticia y Amazonas

Centro

  • Herencias de Mãe
    • Centro
