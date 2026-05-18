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Calendario de 2026: estos son los 11 festivos que le quedan a Colombia tras el puente de mayo

Colombia es uno de los países del mundo con más días festivos.

Calendario 2026 en Colombia.jpg
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 18 de may, 2026

Este lunes 18 de mayo de 2026 se completó el séptimo festivo de 2026. En esta fecha se conmemora la Ascensión del Señor, una festividad religiosa que originalmente se cumple el 14 de mayo, pero que, bajo la legislación nacional, se traslada al lunes para conformar un fin de semana con puente.

Cuántos festivos quedan en Colombia en 2026

Restan exactamente 11 días festivos en el calendario de Colombia para lo que queda de 2026. Tras la jornada de este 18 de mayo, el país entra en un periodo de alta concentración de puentes festivos, impulsados por las celebraciones civiles y religiosas que restan en el año.

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Junio se consolidará como el mes con mayor actividad de descanso, registrando tres feriados, dos consecutivos, que dinamizarán los fines de semana de los ciudadanos. Por el contrario, septiembre se mantendrá como el único mes de la segunda mitad del año sin días de cese de actividades.

Calendario de festivos en Colombia de junio a diciembre 2026

La distribución de los feriados que faltan por ejecutarse en el territorio colombiano se divide detalladamente de la siguiente manera:

  • Junio: lunes 8 (Corpus Christi), lunes 15 (Sagrado Corazón de Jesús) y lunes 29 (Día de San Pedro y San Pablo).
  • Julio: lunes 20 (Día de la Independencia).
  • Agosto: viernes 7 (Batalla de Boyacá) y lunes 17 (Asunción de la Virgen).
  • Octubre: lunes 12 (Día de la Raza).
  • Noviembre: lunes 2 (Día de los Todos los Santos) y lunes 16 (Independencia de Cartagena).
  • Diciembre: martes 8 (Inmaculada Concepción) y viernes 25 (Navidad).
Hombre sorprendido junto a un calendario con días festivos.jpg

Este esquema le permite a los sectores comerciales y turísticos proyectar sus estrategias de reactivación, debido a la predominancia de los días lunes dentro del esquema laboral del país.

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