Casa por cárcel para modelo que habría torturado a joven en Cundinamarca

Los hechos por los que fue detenida Pachón ocurrieron el 31 de enero del año 2015 cuando, la también modelo, Carolina Muñoz denunció que dos hermanas, una de ellas Yeimi Paola, la atacaron, dejándola con la cabeza rapada y moretones en cara y cuerpo. (Lea también: Capturan modelo acusada de torturar a joven que publicó fotos suyas en internet )

“Ellas me mordían, me torturaban, me halaban el pelo, me dejaron en un sitio destapado después de cortarme la ropa y dejarme desnuda, me mordieron la cabeza”, aseguró la modelo afectada en la época de la agresión.

La Fiscalía General de la Nación había asumido la investigación por la golpiza de la que fue víctima la joven que afirmó que se trató de una venganza por la publicación de unas fotografías de las hermanas modelos en redes sociales.