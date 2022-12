Colombia y Rep. Dominicana buscan vínculos de narcotráfico con secretaria de CTI

República Dominicana solicitó a las autoridades colombianas, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que se envía información "detallada,...precisa y concreta" sobre la investigación que se adelanta contra Carmen Sofía Carreño, secretaria privada del director del CTI, Julián Quintana.

Según se logró establecer, esta petición tiene como fin complementar la investigación que se adelanta en el país centroamericano para determinar si Carmen Sofía Carreño hacía parte o no de una banda criminal de Junior Pañales, dedicada al parecer al narcotráfico y al lavado de dinero.

Para la Fiscalía es cuestionable que Carreño "hubiera solicitado permiso para viajar a su ciudad natal en Boyacá" y resultara regresando de República Dominicana con más de un millón de dólares en sus maletas.

La Fiscalía además investigará otros cinco viajes que al parecer habría realizado la funcionaria a principios de este año.

Nota de actualización: El día 21 de enero de 2021, el Juzgado 003 de Ejecución de Penas de Bogotá decretó la extinción de la sanción penal que le fue impuesta a la señora Carmen Sofia Carreño por la comisión del delito de lavado de activos en concurso heterogéneo con el punible de enriquecimiento ilícito de particulares, así como la rehabilitación de sus derechos y funciones públicas.