Colombiano muestra orgulloso su bolsa de D1 en Europa: “Se ven aesthetic”

El joven colombiano @el_viveros, conocido por su popularidad en TikTok, compartió con sus seguidores su experiencia viajando por Europa, destacando su orgullo al llevar consigo una bolsa del D1 . En un divertido, contó que la elección de la bolsa del reconocido supermercado colombiano fue la mejor decisión que pudo tomar para su viaje.

“Resulta y acontece que nosotros veníamos a Italia y en el tiquete solo compramos para maleta de mano, y si comprábamos maleta de bodega nos salía el doblemente de caro. Antes de venir a Europa había comprado unas cosas en el Ara y en el D1, pero como soy colombiano y recursivo, decidí hacer esto, que es parte del outfit”, explicó en el video.

EL joven destacó su actitud montañera, pero ahora en Europa, recordando con una sonrisa que, como todo colombiano que se respete, siempre está en todas partes. “Sin maleta, peor en Europa, y la verdad no me importó. A través de modelar por las calles de Italia también me gustaría pautar con las tiendas del D1”, agregó.

Su video, que acumula más de 2 millones de reproducciones en TikTok, ha sido ampliamente comentado y elogiado. “Las bolsas del D1 en Europa se ven aesthetic”, “Si me van a criticar procuren que sea en Europa 🤣”, y “La doble vida de mi esposo millonario”, son algunos de los miles de comentarios que han inundado las redes sociales.

El joven colombiano aprovechó también para recomendar a todos sus seguidores que visiten Italia, un destino que considera “muy lindo” y con una variedad de actividades para disfrutar.