Cómo deben actuar sus hijos con un perro desconocido

Consejos para comportarse con un perro desconocido:

-Nunca deben tocar el perro, sobre todo si es desconocido; lo primero es preguntar al propietario si se puede tener contacto con él. Su amo será el indicado de decir si se puede o no confiar en el animal.

-No invadir el espacio del animal. Lo ideal es dejar que sea el animal el que tome confianza. Él se debe acercar, olfatearlo y prestarse para una buena relación.

-Nunca tocar al perro por encima de la cabeza. Los sitios indicados son el lomo y los costados. Evitar tocar la cola y las patas

-Nunca permita que su hijo le acerque la cara al animal.

-No se deben abrazar, el abrazo en el lenguaje canino no significa ni cariño ni afecto, se sienten intimidados y pueden reaccionar de manera no deseada.

-No tocar un perro cuando está comiendo

-No tocar cuando esté durmiendo.

-No bajar a un perro a la fuerza de un sofá o una cama. Hay que invitarlo de manera cordial.

-No quitar huesos a la fuerza

-Si pasa junto a él, no pase haciendo gestos, gritando o molestándolo.