Cómo prepararse para una maratón: claves para no fallar en la carrera

Cada vez son más las personas que se suman a carreras de calle, grupos de entrenamiento y retos personales como correr una maratón, una de las pruebas más exigentes del atletismo y que requiere mucho más que entusiasmo: demanda disciplina, planificación y constancia.

En medio de este crecimiento, marcas especializadas también han fortalecido su presencia en el país. Una de ellas abrió recientemente su tienda número 11 en Colombia, ubicada en el centro comercial Mallplaza en Bogotá, un espacio que reúne disciplinas como running, tenis, pádel y voleibol, además de asesoría técnica para deportistas de distintos niveles. Desde la compañía destacan que el país se ha convertido en un mercado clave en Latinoamérica por el crecimiento de la cultura del deporte y el bienestar.

Pero más allá del auge comercial y deportivo, la preparación para una maratón sigue siendo el verdadero reto. Atletas del Equipo Élite ASICS Colombia 2026 coinciden en que no hay atajos.

Uno de los errores más frecuentes es creer que la maratón se puede improvisar. En realidad, se trata de construir una base aeróbica sólida durante semanas o incluso meses, aumentando cargas de forma progresiva para evitar lesiones y sobreentrenamiento.



La constancia es otro pilar fundamental. Seguir un plan estructurado permite organizar los entrenamientos, incluir descansos y mantener la motivación, mientras que la falta de planificación suele terminar en agotamiento o abandono.

También es clave entender que no se trata solo de acumular kilómetros. La preparación efectiva combina rodajes largos, trabajos de velocidad, sesiones de ritmo controlado y ejercicios de fuerza para mejorar la resistencia y la eficiencia al correr.

La prevención de lesiones no se puede dejar de lado. Movilidad, fortalecimiento y descanso son igual de importantes que correr. El cuerpo envía señales que no deben ignorarse, como dolores persistentes o fatiga excesiva.

Publicidad

El calzado también juega un papel determinante. Elegir tenis adecuados según la pisada y renovarlos entre los 600 y 800 kilómetros puede marcar la diferencia en comodidad y rendimiento.

Como resume la atleta Kellys Arias, la clave está en respetar los procesos y permitir que el cuerpo evolucione sin saltarse etapas.

Finalmente, la mente también corre la maratón. Controlar el ritmo, gestionar la energía y apoyarse en la visualización o la respiración puede ser decisivo en los momentos más exigentes de la carrera.