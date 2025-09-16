El error que podría estar cometiendo en running y por el cual no le ha ido bien

Se estima que más de 3 millones de personas en Colombia practican o practicaron running, un deporte de atletismo que ha crecido en popular y aumentando la cantidad de eventos y carreras en diferentes ciudades mes a mes, pues, según experto, este trae beneficios para la salud física y mental, además de ser un excelente eje social.

Pero este, como cualquier deporte, requiere también de una preparación y muchas personas cometen un error antes de practicarlo, según el doctor Anderson Berrio, especialista en ortopedia y traumatología de la reconocida institución Clínica Medihelp, que advirtió que los errores más comunes entre corredores aficionados son aumentar demasiado rápido la carga de entrenamiento, descuidar el fortalecimiento muscular y no seguir un plan estructurado.

“Muchos siguen aplicaciones genéricas o consejos de amigos sin tener en cuenta su edad, peso o historial deportivo. Eso eleva el riesgo de lesiones como fracturas por estrés, periostitis tibial o tendinopatías de Aquiles”, explicó.

Running - referencia // Foto: AFP

El especialista en ortopedia y traumatología señaló que es fundamental desarrollar un programa de entrenamiento holístico y bien planificado que permita reducir hasta en un 50 % o 60 % el riesgo de sufrir lesiones. Este enfoque no se centra únicamente en el kilometraje, sino que integra la fuerza, la movilidad, el calzado adecuado y, sobre todo, el descanso.

“La clave está en una sobrecarga progresiva controlada, no más del 10 % de aumento semanal, la periodización planificada del entrenamiento y la aplicación de la regla 80/20 de intensidad. Además, el monitoreo constante de la frecuencia cardíaca y la incorporación de entrenamiento cruzado son cruciales para alcanzar la meta de una media maratón o maratón completa”, afirmó el Dr. Berrio.