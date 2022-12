Consejos para que carnívoros, vegetarianos y veganos tengan una buena dieta

“La dieta hipocalórica es para bajar de peso, pero la dieta es la cantidad de nutrientes que se deben consumir en un día”, afirmó María Clara.

La nutricionista también se refirió a los beneficios y los daños de las dietas de personas carnívoras.

“La carne no es mala y es necesaria pero se debe consumir con muy baja frecuencia. Esta está asociada con varias enfermedades como el cáncer de colon”, añadió.

María Clara hizo énfasis en las tendencias alimenticias que tienen los colombianos.

“se pueden cambiar las carnes por lentejas, garbanzos y fríjoles. Las personas en Colombia piensan que si no hay algún tipo de carne en la comida no están comiendo bien. Sin embargo, las personas no necesitan consumir todos los días carne”, dijo.

Por otro lado, la experta se refirió a la dieta que llevan las personas vegetarianas.

“Los vegetarianos consumen más calorías a partir de los cereales y pueden llegar a tener más peso”, afirmó María Clara.

Por último, la nutricionista abordó el tema de los veganos dijo algunas de las consecuencias que esta trae consigo para las personas.

“La alimentación vegana no concibe ningún tipo de alimento que provenga de los animales. Es un estilo de vida que respeta al máximo la vida de los animales. Sin embargo, estas personas pueden sufrir deficiencias de masa muscular, deficiencias de calcio, deficiencia de vitamina B12 y anemia”, señaló.

