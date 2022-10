“Cuando empecé, el modelaje no me gustaba”: Adriana Arboleda

La reconocida modelo y empresaria Adriana Arboleda dijo En Blanco y Negro de Blu Radio que cuando era niña quería ser veterinaria y le interesaba la psicología, pero por un hecho inesperado conoció a Tony Márquez, y él fue quien más me apoyo para iniciar en el mundo de las pasarelas”

Cuenta que, cuando apenas era una niña, “tenía unas amigas y me insistieron a acompañarlas a un casting en la agencia John Casablancas, en ese momento fui con uniforme y mochila, pero Tony cuando entrevistaba a mis amigas, me miraba y me miraba y luego me dijo ‘¿No quisieras entrar a la agencia?’, pero a mí no me gustaba eso. Al otro día me llamaron y me dijeron que había un desfile de Jeans & Jackets y querían que lo hiciera”.

Su principal motivación, entonces, no fue iniciar una carrera en el mundo del modelaje sino que, como ella misma cuenta: “en ese tiempo quería ir a Providencia para hacer un curso de buceo, y con la plata de ese desfile me lo pagué porque mi papá no me quería dejarme ir sola a Providencia; me dijo que si me conseguía la plata iba”.

“Entonces me empezó a gustar y me llamaron más y más, y no supe en qué momento se convirtió en algo mío, así empecé a trabajar desde los 15 años en el mundo de las pasarelas”.

13 años después, al cumplir 23, Adriana entró al mundo de la televisión de la mano de Julio Sánchez Cristo en el programa Panorama. “Julio, luego de un casting, me insistió en firmar un contrato de exclusividad, pero no podía porque tenía un contrato en Miami y me tenía que ir”. Después de Panorama hice QAP, luego pasé a CM& y Caracol”.

Adriana asegura que su paso por Panorama dejó un impacto inevitable en su mi vida, dado que gracias a su trabajo la empezaron a reconocer al caminar por la calle, algo que conlleva una gran responsabilidad, según afirmó.

Pero su trabajo en Caracol Televisión fue más importante, pues con el logró romper el estereotipo de la mujer en televisión con medidas voluptuosas y un gran escote, debido a que Adriana siempre se caracterizó por su sobriedad y sencillez.