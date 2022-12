Acueducto de Yopal, en riesgo por quiebra de firma elegida para su construcción

En Yopal las obras del nuevo acueducto se podrían complicar porque el consorcio Abengoa JPG, firma escogida por Findeter para la construcción del proyecto se habría declarado en quiebra en España.



Daniel Posada, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Yopal, explicó que esperan indicaciones del Indeter para saber cómo actuar frente a esta determinación, así mismo señaló que si bien la quiebra se declaró en Europa, esperan conocer si esta decisión afecta a la firma en Colombia.



“A raíz de esa noticia vamos a estar en una reunión en Findeter donde nos actualizarán y nos dirán cuáles son los pasos a seguir tras el proceso de quiebra de la firma Abengoa, tengo entendido que la quiebra fue declarada en Europa, no sabemos si en Colombia también estará declarada y ese será el tema de la reunión”, dijo Posada.



Esta decisión vuelve a generar polémica sobre el futuro del acueducto para la capital del Casanare.



Escuche en este audio más información sobre:



-La Superintendencia de Salud advirtió que Cafesalud no le puede negar ningún servicio a los afiliados de Saludcoop.



-Líderes de la comunidad UWA, en Boyacá, denuncian que dos indígenas permanecen desaparecidos desde el ataque a la fuerza pública en Güicán, Boyacá, que dejó 12 uniformados muertos.



-Avanza en el Congreso el debate para definir el ascenso del general Luis Eduardo Martínez y de otros oficiales de la Policía.



-Las autoridades capturaron a 47 personas por vínculos con el comercio de químicos para el procesamiento de cocaína.



-Pese a la prohibición del uso de pólvora, una madrugada explosiva se vivió en Armenia con la tradicional alborada que recibe cada año la Navidad.



-La Secretaría de Movilidad de Medellín detectará a través de las cámaras de fotomultas, a los vehículos cuyo SOAT y revisión técnico mecánica estén vencidas o sean falsas.



-Pese a la sanción impuesta contra la fundación de la exreina de belleza Vannessa Mendoza, trabajadores de dos hogares infantiles en Cali mantienen el paro y no prestan servicio a más de 300 niños.



-El presidente Barack Obama desde París se declaró convencido de que va a ganar la guerra contra el Estado Islámico.



-La Fiscalía comenzó el rastreo de las cuentas del expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, en Uruguay, Suiza e Inglaterra.



-La Bancada de la Alianza Verde en el Concejo cree que las multas a domicilio que empezará a cobrar el distrito, no garantizarán que todos los capitalinos estén al día en el trámite.



-Un aparatoso accidente se presentó en las últimas horas en una cicloruta del centro de Bogotá.