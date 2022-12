Amy Winehouse ya tiene una escultura en Londres

británica.

El pasado 23 de julio se cumplieron tres años del fallecimiento de la diva del jazz y soul, que falleció a los 27 años en su domicilio de Camden Town (norte de la capital británica) como consecuencia del abuso del alcohol.

La estatua tributo, que fue diseñada por el artista Scott Eaton y fue colocada en el mercado de Camden (Stables Market), en el barrio donde vivió Winehouse, y a poca distancia de la casa de la cantante.

El padre de la artista, Mitch Winehouse, admitió que no se le ocurrió un lugar mejor para erigir una estatua en honor a su hija.

"Me he reunido con el ayuntamiento de Camden y me dijeron que aunque normalmente no permiten que haya estatuas hasta 20 años después de que alguien fallezca, el caso de Amy es una excepción", señaló.

Según Mitch Winehouse, se trata de "un honor" pues su hija era "una parte integral de Camden y continúa siéndolo".

EFE.