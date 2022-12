Así suena ‘Was Made For Loving You’ de Kiss en versión carranga

Juan Diego Moreno, vocalista y guacharaquero de Los Rolling Ruana, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM explicando la propuesta de su grupo musical que interpreta grandes clásicos del rock pero en versión ‘carranguera’.



“La propuesta surge hace más o menos un año de la inquietud de nuestras raíces, de los ritmos carrangueros y de nuestro gusto rockero como pelaos de la globalización que somos”, dijo. (Vea además: Con este emocionante video The Rolling Stones confirma concierto en Colombia )



‘Was Made For Loving You’ de Kiss no es el único tema que interpretan, también lo han hecho con A Hard Day's Night de la legendaria banda The Beatles.



“A Hard Day’s Night surgió porque en el tiple se facilitaba mucho el sonido característico de los Beatles, sobretodo de algunas canciones, y dijimos: por qué no probamos algo carranguero y por ahí arrancamos”, sostuvo.



El video ha tenido tan buena repercusión que incluso fue compartido desde la página oficial de Kiss en Facebook.