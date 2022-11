Bancos piden a Gobierno medidas para evitar evasión a través de ‘Panamá Papers’

El más reciente escándalo ha salpicado políticos y empresarios nacionales, por lo que desde el sector bancario han dejado ver su preocupación ante una posible evasión tributaria en los llamados paraísos fiscales.



Santiago Castro, presidente de Asobancaria, indicó que es importante que el Gobierno Nacional determine si dichas operaciones cumplen con las normas tributarias o son usadas como escondite de capitales. (Lea también: Un nuevo escándalo de fraude fiscal golpea a Lionel Messi )



“Es importante lograr un acuerdo que satisfaga las autoridades colombianas y que esté dentro de la normativa internacional, incluso es importante para Panamá, que dice con orgullo ser un centro financiero, tener esas garantías para todos”, indicó Castro.



El agremiado aclaró que tener activos en el exterior o paraísos fiscales no es delito, pero sí lo es no reportarlos ante las entidades nacionales, labor que tendrá que adelantar el Gobierno a través de la Dian.





Escuche en este audio más información sobre:



-El presidente de la Comisión de Ética del Senado no podrá asumir las recusaciones de los congresistas en el caso del magistrado Jorge Pretelt, ya que también fue recusado.



-El Ejército detuvo a dos individuos que presuntamente integraban una red de apoyo a bandas criminales "al servicio del narcotráfico". Los dos detenidos, cuyos nombres no fueron facilitados, son alias "Orlando", presunto funcionario de Migración Colombia, acusado de los delitos de cohecho propio y tráfico de migrantes, y alias "Chaval", señalado por los delitos de falsedad en documento y cohecho.



-El Papa Francisco está dispuesto a ir a Venezuela, así lo confirmó Nuncio Apostólico en Caracas. Sin embargo faltaría una invitación formal del Gobierno Venezolano



-Cerca de un centenar de Madres Comunitarias del Huila marchan por las principales calles exigiendo un trato digno y mejoras en las minutas de los niños.



-En el occidente de Bogotá una familia teme que, a pesar de aumentar el ahorro de agua el acueducto les corten el servicio.