Colombia, sede del foro mundial de las artes, la cultura, la creatividad y la tecnología GFACCT

Entre el 9 y 16 de noviembre se realizará en Colombia el GFACCT 2020, el Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología, organizado por el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Medellín y la corporación CoCrea, una oportunidad de ver y aprender de la mano de los mayores exponentes de la economía naranja, el emprendimiento y el desarrollo de industrias creativas, el rol y oportunidades que significan este importante sector para la actualidad y futuro socioeconómico del país.

Acá se puede inscribir gratis al GFACCT 2020

En GFACCT 2020, que será gratuito y virtual, tendremos más de 50 paneles y la presencia de 290 conferencistas, grandes expertos de Colombia y el mundo, así como una rueda de negocios e innovación cultural llamada Circulart, en alianza con Innpulsa, para que empresarios y emprendedores del arte, la cultura, el contenido y la tecnología tengan oportunidad de aprender y construir ecosistemas de negocio.

Desde Shock.com: Llega el Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad & Tecnología

También será oportunidad para la Segunda Cumbre de Economía Naranja, que tendrá 22 espacios de agenda multilateral con la UNESCO, Alianza del Pacífico, la Conferencia de autoridades audiovisuales y cinematográficas de Iberoamérica (CAACI), la Comunidad Andina, el Mercosur, la Secretaría General Iberoamérica (SEGIB), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), el PNUD y la Organización de las Naciones Unidas.

Los expertos que no se puede perder

Entre los invitados del sector económico, de emprendimiento y desarrollo, se destacan Richard Florida, líder en competitividad económica, tendencias demográficas e innovación cultural y tecnológica, fundador y director de la red de comunicaciones innovadores y compañía de medios Creativity Class Group y escritor de libros ampliamente leídos como el best seller The Rise of the Creative Class.

También estará el economista australiano David Throsby, conocido como el ‘padre de los economistas culturales’, escritor del libro Economía y Cultura,

Asistirá también al GFACCT 2020 Peter Vesterbacka, empresario de Helsinki, creador y cocreador de diferentes marcas como: HP Bazaar, Mobile Monday, Slush, Startup Sauna, y es uno de los cerebros detrás el mundialmente famoso juego Angry Birds

Por Colombia estarán, entre otros, Carlos Vives y Claudia Helena Vázqez con su experiencia en la creación de arte, cultura e industria creativa; el alcalde de Medellín, Daniel Quintero; la ministra de Cultura de Colombia, Carmen Inés Vásquez, y el viceministro de Creatividad y Economía Naranja, Felipe Buitrago, entre otros.

Por supuesto el arte y la cultura estarán presentes con un gran evento inaugural y con muestras artísticas, conversatorios con directores de cine, expertos en Inteligencia Artificial, la música, el teatro, entre decenas de temáticas todas dedicadas a impulsar aún más el desarrollo de las industrias creativas colombianas.