¡Cuidado! Usar audífonos ocasiona daños auditivos, siga estas recomendaciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que más de mil millones de jóvenes están en riesgo a sufrir daños auditivos por escuchar música a altos volúmenes. Según los datos recogidos, cerca del 50 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 35 años de países con ingresos altos o medios se exponen a niveles sonoros demasiado fuertes.

Lady Ramírez, fonoaudióloga de la Universidad Manuela Beltrán, aseguró en Mañanas Blu 10 AM que cuando el oído se expone a sonidos intensos se puede reproducir un daño auditivo irreversible, dependiendo el tiempo y la intensidad de disposición a la que exponga el oído.

Lo ideal es que el volumen no exceda más de 60 decibeles, pero como el paciente no tiene la forma de saber a qué intensidad está escuchando, la doctora recomienda que la persona escuche la música o use unos audífonos a una intensidad en que pueda oír y hablar con las demás personas sin necesidad de quitárselos.

Además, ofreció una serie de recomendaciones para evitar que esos dispositivos dañen las células internas, que son las que transmiten e impulsan sonidos al nervio auditivo, o que se generen zumbidos o pitos.

-Tratar en lo máximo de no exponerse a ruido o no hacer uso de esos dispositivos en tiempos de descanso.

-Evitar el uso de audífonos que van metidos en el oído; preferiblemente utilizar balacas.

-Evitar utilizar dispositivos de audio y teléfonos más de una hora al día.

-Usar tapones en los oídos en lugares con demasiado ruido.

-Realizar controles regulares sobre el estado de audición.