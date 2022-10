Dramático relato de mexicano recluido en la Modelo por tráfico de drogas

Un ciudadano mexicano preso en la cárcel Modelo de Bogotá relató las diferentes experiencias que vivió en el momento de decidir ser una ‘mula’ y transportar droga en una maleta desde Colombia con destino a México.

“Conocí a colombianos que me ofrecían un viaje a Colombia para recoger droga en un maleta y estaba en una situación sin dinero, estaba muy pobre me ofrecieron el trabajo y yo acepté”, dijo.

El recluso accedió sin muchos rodeos a la propuesta, porque además de no tener demasiados recursos económicos, había visto como un amigo logró traer la droga en varias oportunidades.

“Un amigo que ya había viajado le pagaron tres mil dólares por traer una maleta que contenía heroína y uno confiado porque a mi amigo le había ido bien lo hice”, señaló.

También reveló la forma como lo descubrieron: “en el aeropuerto me detuvieron, no pude salir de allí. Me bajaron del avión y no pude hacer más nada”, además confesó que “estaba consciente de lo que estaba haciendo pero al darme cuenta de que me detuvieron y que ya no tenía salida no queda otra que aceptar la situación”.

Finalmente, dijo que no recomienda esta experiencia a nadie porque “la libertad no tiene precio”.

"Estoy pagando una pena de diez años en un país que no es el mío, es horrible", concluyó.