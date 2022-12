Edgardo Maya se posesionó como contralor general

Este viernes, en la Casa de Nariño el presidente Juan Manuel Santos posesionó al nuevo contralor general de la Republica, Edgardo Maya Villazón .

Este proceso se da luego de que el Congreso en pleno lo eligiera. Para el mandatario colombiano, Maya Villazón le ha demostrado al país que tiene todas las claves para ser un buen contralor.

“No me cabe la menor duda que Edgardo Maya tiene todas las características para ser un gran contralor, por eso yo me siento muy satisfecho de posesionar a este insigne ciudadano”, dijo el jefe de Estado

Durante el discurso de posesión, el presidente Juan Manuel Santos, hizo referencia sin mencionarlo, al rifirrafe que existía entre la excontralora Sandra Morelli y el fiscal Eduardo Montealegre.

“Cuando se polarizan las democracias o bien sea en la política o bien sean choques de trenes entre los poderes públicos, la democracia deja ser efectiva y allí sufre el ciudadano común y corriente”, dijo.

Y agregó: “el choque de trenes o las peleas entre los poderes públicos, entre los organismos de control no trae sino dificultades y sin sabores y consecuencias negativas”.

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que la llegada de Edgardo Maya a la Contraloría “va a contribuir enormemente a que se restablezca ese necesaria armonía entre los organismos de control, que le ha hecho mucho daño a la institucionalidad y a la imagen de la democracia”.

Finalmente, el presidente aseguró que Maya inició con el pie derecho su tarea, ya que “los organismos de control no puede ser ni amigos, ni enemigos del Gobierno”.