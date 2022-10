El 45 por ciento de los hombres dura solo dos minutos en el sexo

su reciente libro The new naked: The ultimate sex education for grown-ups.

Según el experto este tiempo es insuficiente para una mujer, que suele necesitar de cinco minutos a más de siete para llegar al orgasmo por penetración.

En la publicación, el especialista también comparte estos datos:

-El hombre promedio tiene diariamente 11 erecciones.

-En los menores de 30 años, la frecuencia del acto sexual es de una vez cada dos o tres días, dos veces a la semana para los que tienen de 30 a 50 años y menos de una vez a la semana para los mayores de 50.