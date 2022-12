El ‘Chapo’ Guzmán manejó red de negocios con las Farc: Gobierno Panameño

El capo mexicano Joaquín el "Chapo" Guzmán mantuvo una red financiera del cartel de Sinaloa operando en Panamá en coordinación con el Frente 30 de las Farc, informaron fuentes oficiales.



El ministro panameño de Seguridad, Rodolfo Aguilera, y el jefe de la Policía Nacional de Panamá, comisionado Omar Pinzón, informaron a periodistas que su país trabajó "en conjunto" con México y Colombia durante los últimos 18 meses para desbaratar esta red. (Vea además: EEUU incluyó a El Chapo entre los más buscados y ofreció US$5 millones )



Pinzón precisó que una pareja de mexicanos, no identificados, actuó en Panamá como enlace del 'Chapo' Guzmán con los representantes del frente de la Farc, que eran panameños, aunque tampoco los identificó. Lea también: (¿Complicidad y omisión? Lo que Gobierno mexicano no dijo sobre fuga de El Chapo)



Las autoridades panameñas están pidiendo a México la extradición de los dos ciudadanos de ese país, para ser procesados por los supuestos delitos que cometieron en Panamá.



La operación trinacional contra la organización del 'Chapo' produjo, en fechas no precisadas, el decomiso de más de media tonelada de cocaína, de vehículos, otras propiedades y artículos, además de unos 50 detenidos entre los tres países, aseguró el jefe policial panameño en unas declaraciones hechas durante la celebración de las Fiestas Patrias panameñas.



El ministro Aguilera confirmó escuetamente que el "trabajo conjunto" con las fuerzas policiales mexicanas y colombianas permitió "desarticular una banda que se comprobó era dirigida por el Chapo Guzmán" desde Sinaloa.



Guzmán se fugo de una cárcel de máxima seguridad de su país en julio pasado y desde entonces es buscado tanto en México como en otros países.



Por otra parte, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, precisó a los periodistas que "no es cierto" que el capo mexicano estuvo en Panamá, en respuesta a una publicación de un medio local que dice que visitó dos veces el país.



De haber sido así "ya estaría informado, cada media hora recibo un informe de seguridad y eso no ha sido reportado", afirmó el mandatario este miércoles. EFE