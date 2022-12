El drama de un sirio que llegó a Colombia y pide ayuda para salvar a su familia

Almotaz Bellah Khedrou llegó a Colombia desde Siria, huyendo de la guerra, su esposa es colombiana y ahora pide ayuda para que su hermano pueda reunirse con él.



En diálogo con Mañanas BLU10AM, el hombre relató los momentos que tuvo que vivir por la guerra que vive ese país, que ya ha dejado miles de muertos. (Vea aquí: Eurodiputado llama "basura humana" a los refugiados )



“La guerra en Siria no ha dejado 200 mil muertos, ha dejado más de un millón porque soy de allá y vi en la ciudad matar mucha gente, entre ellos muchos niños. En la capital de Siria la situación es horrible. Encuentran cuerpos de niños en la calle y no se pueden sepultar porque hay soldados”, expresó.



Almotaz dijo que en este momento lo más importante para él es lograr que su hermano, que no ha podido salir de ese país, por lo que pidió ayuda al Gobierno Nacional para que le ayuden a traerlo a Colombia.



“Mi familia puede viajar al Líbano hasta la embajada de Colombia y por eso le digo al Gobierno que me dé la posibilidad de dejarlos venir a Colombia”, imploró.